Šis MEXC Meme+ prekybos zonos atsakomybės apribojimas (toliau – Atsakomybės apribojimas) yra paskelbtas kartu su MEXC Rizikos atskleidimo pareiškimu ir yra jo dalis. Dalyvaudami „Meme+“ prekybos zonoje ir su ja susijusiuose produktuose bei renginiuose, jūs patvirtinate, kad konsultavotės su savo nepriklausomais patarėjais teisės klausimais, perskaitėte ir supratote bei esate visiškai informuoti apie čia pateiktas nuostatas.
MEXC Meme+ prekybos zonos produktas (toliau – „Produktas“) yra specializuotas įrankis, skirtas patyrusiems investuotojams, turintiems didelę patirtį kriptovaliutų rinkoje. Produktas susijęs su gerokai didesne rizika, palyginti su kitais MEXC siūlomais prekybos produktais. Pavyzdžiui, į Produkto sąrašą įtraukti tokenai yra labiau nepastovūs nei tradicinės kriptovaliutos, jie gali būti išbraukti iš prekybos greičiau ir (arba) dažniau nei tradicinės kriptovaliutos ir, palyginti su tradicinėmis kriptovaliutomis, gali būti prastai prižiūrimi. Nesinaudokite šia paslauga ir (arba) nedalyvaukite jokiuose susijusiuose produktuose ar paslaugose, jei negalite prisiimti visos investicijų praradimo rizikos.
Siūlydamas Produktą, MEXC veikia kaip platforma tik informacijos rodymo tikslais. Visa rodoma medžiaga ir informacija yra gauta iš trečiųjų šalių svetainių ir priskiriama joms. MEXC jokiu būdu nepatvirtina ir negarantuoja tokios informacijos tikslumo ir (arba) teisingumo, nei išvada, nei išraiška. Naudodami Produktą įsipareigojate, kad atlikote savo deramus patikrinimus ir tyrimus dėl savo investavimo sprendimo ir, jei reikia, konsultavotės su savo finansų, teisės ar mokesčių konsultantais. MEXC ir jos partneriai nėra atsakingi už jokius nuostolius ar žalą, patirtą vykdant investicinę veiklą.