Tendencijų palyginimas
Reikšmingi įvykiai
BTC
0.00%
Dabartinė vertė
--
JAV 10 metų iždo norma(TNX)
0.00%
Dabartinė vertė
--
NASDAQ indeksas(IXIC)
0.00%
Dabartinė vertė
--
Aukso ateities sandoriai(GC=F)
0.00%
Dabartinė vertė
--
„Bitcoin“ / JAV skolos santykis(BTC/TNX)
0.00%
Dabartinė vertė
--
„Bitcoin“ / NASDAQ santykis(BTC/IXIC)
0.00%
Dabartinė vertė
--
„Bitcoin“ / aukso santykis(BTC/Gold)
0.00%
Dabartinė vertė
--
BTC 0.00%
Reikšmingi įvykiai
Pagrindinė informacija
Laikas (UTC+8)
Tipas
Informacija
BTC svyravimas 5 min. iki pranešimo
BTC svyravimas 5 min. po pranešimo
Rinkos prognozė
Rinkos prognozė
Aktualios naujienos
Žiūrėti daugiau