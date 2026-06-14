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Pirkite THREE (THREE) Lietuva MEXC platformoje. Patikrinkite palaikomus mokėjimo būdus, galimas fiat valiutas ir vadovaukitės saugiomis nuosekliomis pirkimo instrukcijomis.Pirkite THREE (THREE) Lietuva MEXC platformoje. Patikrinkite palaikomus mokėjimo būdus, galimas fiat valiutas ir vadovaukitės saugiomis nuosekliomis pirkimo instrukcijomis.

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THREE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

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Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

THREE

Kaip pirkti THREE (THREE) vadovas

MEXC yra tam, kad padėtų jums žengti pirmąjį žingsnį kriptovaliutų raštingumo link. Peržiūrėkite mūsų vadovą, kaip pirkti THREE (THREE) centralizuotose biržose, pvz., MEXC.

Kaip pirkti THREE?

Sužinokite, kaip lengvai pirkti THREE (THREE) MEXC svetainėje. Šiame vadove aprašoma, kaip pirkti THREE MEXC ir pradėti prekiauti THREE kriptovaliutų platformoje, kuria pasitiki milijonai žmonių.

1 žingsnis

Užsiregistruokite paskyroje ir užpildykite KYC

Pirmiausia užsiregistruokite paskyrą ir užpildykite KYC MEXC. Tai galite padaryti oficialioje MEXC svetainėje arba MEXC programėlėje naudodami savo telefono numerį arba el. pašto adresą.
2 žingsnis

Pridėkite USDT, USDC arba USDE prie savo piniginės

USDT, USDC ir USDE palengvina prekybą MEXC. Galite nusipirkti USDT, USDC ir USDE per banko pervedimą, OTC arba P2P prekybą.
3 žingsnis

Eikite į Spot prekybos puslapį

MEXC svetainėje spustelėkite Spot viršutinėje juostoje ir ieškokite pageidaujamų tokenų.
4 veiksmas

Pasirinkite savo tokenus

Turėdami daugiau nei 1731 tokenų, galite lengvai nusipirkti Bitcoin, Ethereum ir populiarių tokenų.
5 veiksmas

Užbaikite pirkimą

Įveskite tokenų ar ekvivalento sumą vietine valiuta. Spustelėkite Pirkti ir THREE bus akimirksniu įskaityti į jūsų piniginę.
Kaip pirkti THREE (THREE) vadovas
THREE

THREE (THREE) Kaina

0.00%

Pirkite THREE (THREE) konkurencingomis kainomis.

24 val. žemiausia
$ 0.003204
$ 0.003204$ 0.003204
24 val. aukščiausia
$ 0.004395
$ 0.004395$ 0.004395
Kainos pokytis (24 val.)0.00%

Kodėl verta pirkti THREE per MEXC?

MEXC yra žinomas dėl savo patikimumo, didelio likvidumo ir įvairaus tokenų pasirinkimo, todėl esame viena geriausių kriptovaliutų platformų, kurioje galima pirkti THREE.

Prieiga prie daugiau nei 2,800 tokenų – vienas plačiausių pasirinkimų
Greičiausias tokenų įtraukimas į sąrašus tarp centralizuotų biržų
Daugiau nei 100 mokėjimo būdų, iš kurių galite rinktis
Mažiausi mokesčiai kriptovaliutų pramonėje
Kodėl verta pirkti THREE per MEXC?

Prisijunkite prie milijonų naudotojų ir pirkite THREE su MEXC jau šiandien.

Trumpalaikės THREE kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Remiantis modeliu, pagrįstu 5 % metinių palūkanų prielaida, šioje prognozėje numatomas trumpalaikis Bitcoin kainos kelias per ateinančias 30 dienų. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos numatomos kainos šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų laikotarpiui. Išsamesnės analizės ieškokite mūsų THREE kainų prognozavimo puslapyje.

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • June 15, 2026(Šiandien)
    $ 0.003245
    0.00%
  • June 16, 2026(Rytoj)
    $ 0.003245
    0.01%
  • June 22, 2026(Šią savaitę)
    $ 0.003248
    0.10%
  • July 15, 2026(30 dienų)
    $ 0.003258
    0.41%

THREE (THREE) Kainų prognozė šiandien

Prognozuojama kaina THREE June 15, 2026(Šiandien) yra $0.003245. Šis įvertinimas pagrįstas dabartinėmis prognozės įvestimis ir pateikia trumpą apžvalgą apie tai, kur kainos gali keistis per ateinančias 24 valandas.Sužinokite daugiau apie THREE tiesioginę kainą šiandien.

THREE (THREE) Kainos prognozavimas rytoj

June 16, 2026(Rytoj), prognozuojama kaina THREE yra $0.003245, naudojant 5% metinio augimo rodiklį. Šis požiūris padeda nustatyti kitos dienos bazinį lygį remiantis tomis pačiomis prielaidomis.

THREE (THREE) Kainos prognozė šią savaitę

June 22, 2026(Šią savaitę) prognozuojama THREE kaina yra $0.003248, remiantis tuo pačiu metiniu augimo rodikliu 5%. Ši savaitinė apžvalga apibendrina numatomą kryptį artimiausiomis dienomis, remiantis stabilaus augimo scenarijumi.

THREE (THREE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį iki July 15, 2026(30 dienų), prognozuojama THREE kaina yra $0.003258. Šiame įvertinime taikomas tas pats metinis augimo rodiklis 5% , siekiant apytikriai nustatyti kainą po vieno mėnesio.

Pirkite THREE naudodamiesi daugiau nei 100 mokėjimo būdų

MEXC palaiko daugiau nei 100 mokėjimo būdų, todėl pirkti THREE (THREE) iš bet kurios pasaulio vietos yra paprasta. Nesvarbu, ar teikiate pirmenybę tradiciniams mokėjimo būdams, ar vietiniams mokėjimo kanalams, rasite būdą, kuris atitiks jūsų poreikius. Ištirkite skirtingus mokėjimo būdus, kaip pirkti kriptovaliutą MEXC dabar!

3 populiariausi mokėjimo būdai THREE pirkimui

Kreditinės / debetinės kortelės

Kreditinės / debetinės kortelės

Pirkite THREE akimirksniu naudodami Visa arba Mastercard. Tai greičiausias ir saugiausias pasirinkimas kriptovaliutų prekiautojams. Tam reikia tik užpildyto KYC patvirtinimo.

Banko pavedimai

Banko pavedimai

Didesniems THREE pirkimams idealiausia pirkti kriptovaliutą banko pavedimu! Jis siūlo patikimą atsiskaitymą per pasaulines sistemas, tokias kaip SEPA, SWIFT ir vietinius tinklus, priklausomai nuo jūsų regiono.

Tarpusavio (P2P)

Tarpusavio (P2P)

Norėdami pirkti THREE tiesiogiai iš kitų naudotojų pasirinkta vietine valiuta, naudokitės MEXC P2P prekyviete. Lėšos saugiai laikomos sąlyginio deponavimo sąskaitoje ir išleidžiamos tik patvirtinus mokėjimą, paprastai per 30 minučių.

Kitos vietinės mokėjimo parinktys

Kitos vietinės mokėjimo parinktys

MEXC taip pat palaiko regioninius mokėjimo metodus, tokius kaip PIX, PayNow, GCash ir kt., priklausomai nuo jūsų šalies. Įsigykite kriptovaliutų akimirksniu vos 3 paprastais žingsniais!

Dar 3 būdai lengvai įsigyti THREE

MEXC išankstinė rinka

MEXC išankstinė rinka

Pirkite arba parduokite THREE iki oficialaus įtraukimo į sąrašą naudodamiesi MEXC išankstinės rinkos prekybos sistema. Ši parinktis leidžia jums įsigyti tokenų anksti, suteikiant jums pranašumą prieš jiems pasirodant neatidėliotinoje rinkoje. Be to, visi sandoriai yra apsaugoti ir atsiskaitomi automatiškai po įtraukimo į biržos sąrašą.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

Gaukite išankstinę prieigą prie naujų tokenų projektų per MEXC Launchpad. Statydami MX arba USDT, galite įsigyti tokenų dar prieš jiems patenkant į atvirąją rinką, dažnai už labai konkurencingas kainas!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

Atlikite paprastas užduotis platformoje ir nemokamai gaukite THREE airdrop su MEXC Airdrop+. Dalyvaukite kasdienėse užduotyse ir iššūkiuose, kad atitiktumėte reikalavimus. Tai paprastas ir nereikalaujantis jokių išlaidų būdas padidinti savo kriptovaliutų portfelį ir atrasti naujų tokenų.

Nesvarbu, koks būdas, jūsų operacijos yra apsaugotos daugiasluoksniais saugumo protokolais ir realaus laiko kurso fiksavimu. MEXC užtikrina, kad THREE pirkimas būtų saugus, greitas ir prieinamas.

Kur įsigyti THREE (THREE)

Galbūt svarstote, kur galite lengvai nusipirkti THREE (THREE). Na, atsakymas priklauso nuo jūsų mokėjimo nuostatų ir prekybos patirties. Kriptovaliutų platformoje galite pirkti THREE naudodamiesi tokiais metodais kaip kreditinė kortelė, Apple Pay arba banko pavedimas. Taip pat galite pirkti THREE grandinėje per DEX arba P2P!

Centralizuotos biržos (CEX) – vieta, kur pradedantieji pradeda savo kriptovaliutų kelionę
Decentralizuotos biržos (DEX) – pažengę naudotojai, kuriems svarbiausia kontrolė
Tarpusavio (P2P) platformos – lankstūs naudotojai su rizikos valdymu

Centralizuotos biržos (CEX) – vieta, kur pradedantieji pradeda savo kriptovaliutų kelionę

Centralizuotos biržos, tokios kaip MEXC, dažnai yra pradedantiesiems tinkamiausias sprendimas. Galite pirkti THREE tiesiogiai naudodami kreditines korteles, Apple Pay, banko pavedimus arba stabilias monetas. CEX taip pat siūlo skaidrią kainodarą, pažangų saugumą ir prieigą prie tokių įrankių kaip realaus laiko THREE kainų diagramos ir prekybos istorija.

Kaip pirkti per CEX:

  1. 1 žingsnis
    Prisijungti prie MEXC

    Susikurti paskyrą ir užbaigti tapatybės patvirtinimą (KYC).

  2. 2 žingsnis
    Įnešti lėšas

    Įnešti lėšas naudojant dekretinę valiutą arba kriptovaliutą.

  3. 3 žingsnis
    Paieška

    Ieškoti THREE prekybos skiltyje.

  4. 4 veiksmas
    Prekyba

    Pateikite pavedimą pirkti rinkos arba limitine kaina.

Decentralizuotos biržos (DEX) – pažengę naudotojai, kuriems svarbiausia kontrolė

Taip pat galite pirkti THREE decentralizuotose biržose, jei tai įmanoma grandinėje. DEX, pavyzdžiui, MEXC DEX+, Uniswap, PancakeSwap, leidžia tiesiogiai prekiauti iš piniginės į piniginę be tarpininkų, tačiau jums reikės tvarkyti tokius dalykus kaip dujų mokesčiai ir nuokrypis.

Kaip pirkti per DEX:

  1. 1 žingsnis
    Nustatyti piniginę

    Įdiekite Web3 piniginę, pvz., MetaMask, ir į ją įneškite palaikomą bazinį tokeną (pvz., ETH arba BNB).

  2. 2 žingsnis
    Prisijungti

    Apsilankykite DEX platformoje ir prijunkite savo piniginę.

  3. 3 žingsnis
    Sukeisti

    Ieškokite THREE ir patvirtinkite tokeno sutartį.

  4. 4 veiksmas
    Patvirtinti prekybą

    Įveskite sumą, peržiūrėkite nuokrypį ir patvirtinkite operaciją grandinėje.

Tarpusavio (P2P) platformos – lankstūs naudotojai su rizikos valdymu

Jei norite pirkti THREE naudodami vietinius mokėjimo būdus, P2P platformos yra puikus pasirinkimas. MEXC P2P prekyvietė leidžia pirkti kriptovaliutas tiesiogiai iš patvirtintų naudotojų, palaikant banko pavedimus, elektronines pinigines ar net grynuosius pinigus.

Kaip įsigyti per P2P

  1. 1 žingsnis
    Gauti MEXC

    Sukurkite nemokamą MEXC paskyrą ir atlikite KYC patvirtinimą.

  2. 2 žingsnis
    Eiti į P2P

    Apsilankykite P2P skiltyje ir pasirinkite savo vietinę valiutą.

  3. 3 žingsnis
    Pasirinkti pardavėją

    Pasirinkite patikrintą pardavėją, kuris palaiko jūsų mokėjimo būdą.

  4. 4 veiksmas
    Užbaigti mokėjimą

    Mokėkite tiesiogiai, o patvirtinus mokėjimą, kriptovaliuta bus pervesta į jūsų MEXC piniginę.

Jei ieškote geriausios vietos pirkti THREE (THREE), centralizuotos platformos, tokios kaip MEXC, siūlo lengviausią ir saugiausią būdą, ypač jei naudojate kreditinę kortelę, Apple Pay ar fiat. DEX suteikia lankstumo grandinės naudotojams, o P2P tinka tiems, kuriems reikia vietinės valiutos palaikymo.
Nesvarbu, ką pasirinksite, susikurkite nemokamą paskyrą ir jau šiandien užtikrintai pradėkite naudotis MEXC.

THREE (THREE) Informacija

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Oficiali svetainė:https://three.ws/
Blokų naršyklė:https://solscan.io/token/FeMbDoX7R1Psc4GEcvJdsbNbZA3bfztcyDCatJVJpump

Daugiau informacijos apie šiandienos žetonų stebėjimo sąrašą

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Pirkite THREE su itin mažais mokesčiais MEXC platformoje

Pirkimas THREE (THREE) MEXC svetainėje reiškia didesnę vertę už savo pinigus. Būdama viena iš mažiausius mokesčius taikančių kriptovaliutų platformų rinkoje, MEXC padeda sumažinti išlaidas nuo pat pirmosios prekybos.

Vietinės prekybos mokesčiai:
--
Teikėjas
--
Pirkėjas
Ateities sandorių prekybos mokesčiai:
--
Teikėjas
--
Pirkėjas

Peržiūrėk konkurencingus MEXC prekybos mokesčius

Be to, galite prekiauti pasirinktais Spot tokenais be jokių mokesčių per MEXC „Zero Fee Fest“.

5 geriausios nulinio mokesčio prekybos poros, kurias verta pirkti

Ateities sandoriai
Prekybos poraKainaKeisti
No Data
Spot
Prekybos poraKainaKeisti
No Data

Pradėkite pirkti THREE jau šiandien ir mėgaukitės daugiau kriptovaliutų su mažesniais mokesčiais.

THREETHREE Price
$0.00325
$0.00325$0.00325
-9.62%
Per pastarąsias 24 valandas MEXC naudotojai įsigijo 0.000 THREE, iš viso už 0.000 USDT.

Visapusiškas likvidumas

    Duomenų šaltinis: Oficialūs vieši įvairių biržų duomenys |

    Prekyba three.ws (THREE) Rinkos MEXC

    Naršykite Spot ir ateities sandorių rinkas, stebėkite tiesioginę three.ws kainą, apimtį ir prekiaukite tiesiogiai.

    Poros
    Kaina
    24 val. pokytis
    24 val. apimtis
    THREE/USD1
    $0.003216
    $0.003216$0.003216
    0.00%
    0.00% (USDT)
    THREE/USDT
    $0.003234
    $0.003234$0.003234
    0.00%
    0.00% (USDT)

    Rekomenduojamas pirkimas THREE (THREE)

    Protingas investavimas prasideda nuo tvirto plano. Aiškios strategijos taikymas gali padėti sumažinti emocinius sprendimus, valdyti rinkos riziką ir laikui bėgant didinti pasitikėjimą.

    Štai trys populiarios THREE pirkimo strategijos:

    1.Vidutinės kainos metodas (DCA)

    Investuokite fiksuotą pinigų sumą į THREE reguliariais intervalais, neatsižvelgiant į rinkos kainą. Tai padeda laikui bėgant sušvelninti kainų svyravimus.

    2.Tendencijomis pagrįstas įėjimas

    Įeikite į rinką, kai THREE rodo augimo tendencijas arba pramuša pagrindinius pasipriešinimo lygius. Šis metodas orientuotas į patvirtinimą, o ne į tikslių dugno matavimą.

    3.Kopėčių pirkimas

    Pateikite kelis pirkimo pavedimus skirtingomis kainomis. Tai paskirsto jūsų įėjimo riziką ir leidžia jums dalyvauti įvairiuose rinkos lygiuose.

    Kiekviena strategija atitinka skirtingus rizikos profilius ir rinkos sąlygas. Prieš investuodami į bet kokį THREE ar kriptovaliutą, visada atlikite savo tyrimą.

    Kaip saugiai laikyti savo THREE

    Įsigijus THREE (THREE), kitas svarbus žingsnis yra turto apsauga. Laimei, tokeno saugojimas yra gana paprastas.

    Saugojimo parinktys MEXC:

    MEXC piniginė

    Jūsų THREE automatiškai išsaugoma jūsų MEXC sąskaitos piniginėje. Lėšos yra apsaugotos dviejų veiksnių autentifikavimu (2FA), pažangiu šifravimu ir šaltojo saugojimo infrastruktūra.

    Išorinės piniginės

    Taip pat galite išsiimti THREE į asmeninę piniginę, kad turėtumėte visišką kontrolę. Tai apima programinės įrangos pinigines (pvz., MetaMask, Trust Wallet), skirtas kasdieniam naudojimui, arba šaltąsias pinigines (pvz., Ledger, Trezor), skirtas ilgalaikiam saugojimui neprisijungus prie interneto ir užtikrinančias maksimalų saugumą.

    Kriptovaliutų saugojimas šaltojoje piniginėje apsaugo jūsų privačius raktus nuo interneto, taip sumažinant įsilaužimų ar sukčiavimo atakų riziką. Tai yra pageidaujamas pasirinkimas naudotojams, planuojantiems ilgalaikį investavimą.

    Pasirinkite metodą, kuris geriausiai atitinka jūsų tikslus. MEXC užtikrina patogumą ir kontrolę.

    Sužinokite daugiau apie THREE

    THREE kaina
    THREE kaina

    Sužinokite daugiau apie THREE (THREE) ir stebėkite kainą realiuoju laiku naudodamiesi tiesioginėmis diagramomis, tendencijomis, istoriniais duomenimis ir kita.

    THREE kainos prognozė
    THREE kainos prognozė

    Išnagrinėkite THREE prognozes, technines įžvalgas ir rinkos nuotaikas, kad geriau suprastumėte, kuria linkme gali judėti THREE.

    MEXC konverteris
    MEXC konverteris

    Akimirksniu konvertuokite THREE į USDT, BTC ar kitus pagrindinius tokenus naudodami MEXC konverterio įrankį. Tai puikiai tinka greitiems, vieno paspaudimo konvertavimo veiksmams su aiškiais kursais ir nuliniu nuokrypiu.

    Kiekvieną metodą palaiko pažangios MEXC saugumo sistemos, realaus laiko vykdymo variklis ir visą parą veikiantis klientų aptarnavimas, todėl galite parduoti THREE užtikrintai.

    Ką galite padaryti nusipirkę THREE tokenus?

    Įsigijus kriptovaliutą, MEXC galimybės tampa neribotos. Nesvarbu, ar norite prekiauti Spot rinkoje, tyrinėti ateities sandorius, ar užsidirbti išskirtinių atlygių, MEXC siūlo daugybę funkcijų, kurios pagerins jūsų kriptovaliutų patirtį.

    • Susipažinkite su MEXC Spot rinka

      Susipažinkite su MEXC Spot rinka

      Prekiaukite daugiau nei 2,800 tokenais su itin mažais mokesčiais.

      Ateities sandoriai

      Ateities sandoriai

      Prekiaukite su iki 500 kartų didesniu svertu ir dideliu likvidumu.

    • MEXC „Launchpool“

      MEXC „Launchpool“

      Statykite tokenus ir uždirbkite nuostabių airdrop.

      MEXC išankstinė rinka

      MEXC išankstinė rinka

      Pirkite ir parduokite naujus tokenus prieš juos oficialiai įtraukiant į sąrašą.

    Visos jums reikalingos MEXC funkcijos yra aprūpintos aukščiausio lygio saugumu ir visą parą veikiančia pagalba. Peržiūrėkite naujausią THREE (THREE) kainą, patikrinkite būsimas THREEkainų prognozes arba pasinerkite į THREEistorinius rezultatus jau šiandien!

    Kriptovaliutų turto rizika, kurią turėtumėte žinoti prieš investuodami

    Investavimas į kriptovaliutas gali pasiūlyti didelę potencialią grąžą, tačiau kartu ir didelę riziką. Svarbu suprasti šias rizikas prieš perkant THREE ar bet kurią kitą kriptovaliutą.

    Pagrindiniai prekybos rizikos veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti.

    Nepastovumas
    Kriptovaliutų kainos per trumpą laiką gali smarkiai svyruoti, o tai daro įtaką jūsų investicijų vertei.
    Reglamentavimo neapibrėžtumas
    Vyriausybės reglamentų pakeitimai arba investuotojų apsaugos trūkumas gali turėti įtakos prieigai ir teisėtumui.
    Likvidumo rizika
    Kai kurių tokenų prekybos apimtis gali būti maža, todėl juos sunkiau pirkti ar parduoti stabiliomis kainomis.
    Sudėtingumas
    Kriptovaliutų sistemas gali būti sunku suprasti, ypač pradedantiesiems, todėl gali būti priimami prasti sprendimai.
    Sukčiavimas ir nerealistiški teiginiai
    Visada būkite atsargūs dėl garantijų, netikrų dovanų ar pasiūlymų, kurie skamba per gerai, kad būtų tiesa.
    Centralizacijos rizika
    Pernelyg didelis pasitikėjimas vienu turtu ar kategorija gali sukelti didesnius nuostolius.

    Prieš investuodami į THREE, būtinai atlikite savo tyrimą (DYOR) ir supraskite tiek projektą, tiek rinkos sąlygas. Informuoti sprendimai lemia geresnius rezultatus. Sužinokite daugiau dabar MEXC Kriptovaliutų pulsą ir patikrinkite THREE (THREE) kainą šiandien!

    Dažnai užduodami klausimai (DUK)

      1. Kaip galiu įsigyti THREE jau dabar?

    • Norėdami įsigyti THREE dabar, tiesiog užsiregistruokite nemokamoje MEXC paskyroje, įneškite USDT arba fiat valiutą, tada eikite į Spot rinką ir pateikite pirkimo pavedimą pasirinkdami rinkos arba limitinę kainą.

      • 2. Kur galiu įsigyt THREE Lietuva?

    • Galite įsigyti THREE kriptovaliutų platformose, tokiose kaip MEXC. Čia galite naudoti fiat valiutą arba USD, kad nusipirktumėte THREE, kuris siūlo didelį likvidumą, itin mažus mokesčius, greitą įvykdymą ir patogų fiat–kripto perėjimą, viską užtikrinant saugiu aktyvų saugojimu.

      • 3. Kiek kainuoja 1 THREE USDT išraiška?

    • 1 THREE kaina USDT išreiškimu svyruoja priklausomai nuo rinkos. Šiuo metu 1 THREE = -- USDT. Apsilankykite THREE kainų puslapyje MEXC platformoje, kad matytumėte naujausius kursus, grafikus ir tiesioginį rinkos gylį.

      • 4. Kokius mokėjimo būdus galiu naudoti pirkdamas THREE Lietuva?

    • MEXC platformoje galite įsigyti THREE naudodami kreditines / debetines korteles, „Apple Pay“, banko pavedimus, P2P arba stabiliųjų monetų įnašus. Šis lankstumas labai supaprastina THREE pirkimą kreditine kortele arba „Apple Pay“.

      • 5. Ar reikia atlikti KYC patikrinimą norint įsigyti THREE?

    • Taip, MEXC reikalauja KYC patikrinimo (tapatybės patvirtinimo), kad būtų atrakintos fiat įkėlimo galimybės, tokios kaip pirkimas kreditine kortele ar banko perlaida. Tai taip pat sustiprina platformos saugumą ir užtikrina atitiktį reikalavimams.

      • 6. Kiek laiko užtrunka įsigyti THREE kreditine kortele Lietuva?

    • Pirkimai kreditinėmis kortelėmis arba naudojant „Apple Pay“ per MEXC paprastai įvykdomi beveik akimirksniu – lėšos jūsų paskyrą pasiekia iš karto arba per kelias minutes, tad galite iš karto prekiauti THREE.

      • 7. Ar galiu apsipirkti THREE MEXC parduotuvėje po pirkimo Lietuva?

    • Taip! Kai įsigysite THREE, pinigai liks jūsų MEXC piniginėje, apsaugoti daugiasluoksniu šifravimu, 2FA, baltaisiais išėmimo sąrašais ir šaltuoju būdu saugoma atsargine kopija.

      • 8. Ar THREE galima įsigyti decentralizuotose biržose (DEX), tokiose kaip Uniswap?

    • Jei THREE yra pagrįsta Ethereum arba kitomis palaikomomis grandinėmis, ja gali būti prekiaujama DEX, tokiose kaip Uniswap ar PancakeSwap. Tam reikia tvarkyti pinigines, tinklo mokesčius ir kainos nuokrypį.

      • 9. Ar galiu naudoti „Apple Pay“ THREE pirkimui?

    • Taip, jei ši funkcija palaikoma jūsų šalyje / regione, MEXC leidžia įsigyti THREE naudojant „Apple Pay“. Tai greitas, saugus ir patogus būdas papildyti sąskaitą naudojantis mobiliuoju įrenginiu.

      • 10. Kodėl kainos skiriasi tarp CEX, DEX ir P2P prekybos?

    • Kainos skiriasi dėl likvidumo, mokesčių, spredo ir naudotojų paklausos. Tokios CEX platformos kaip MEXC paprastai siūlo mažus spredus, o DEX ir P2P gali turėti papildomų priemokų ar kainos nuokrypį.

      • 11. Ką daryti, jei susiduriu su problemomis pirkdamas THREE MEXC platformoje?

    • Jei susiduriate su problemomis įsigyjant THREE, nedelsdami susisiekite su MEXC klientų aptarnavimo tarnyba. Pateikite išsamią informaciją apie problemą ir jie padės jums ją patikrinti ir išspręsti.

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    THREE (THREE) Prekybos duomenys

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    THREE prekiaujama šiandien MEXC
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    THREE prekybos apimtis USD šiandien MEXC

    Jūsų vadovas, kaip pirkti populiariausias kriptovaliutas MEXC

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    Įvairūs būdai prekiauti THREE spot ir ateities sandorių rinkose

    Užsiregistravę MEXC ir įsigiję pirmąjį USDT ar THREE tokeną, galėsite pradėti prekiauti THREE spot arba ateities sandorių rinkose ir siekti didesnės grąžos.

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