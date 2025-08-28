Daugiau apie FURI

OYABUN

Kaip pirkti OYABUN (FURI) vadovas

MEXC yra tam, kad padėtų jums žengti pirmąjį žingsnį kriptovaliutų raštingumo link. Peržiūrėkite mūsų vadovą, kaip pirkti OYABUN (FURI) centralizuotose biržose, pvz., MEXC.
Susipažink su visu vaizdu! Peržiūrėkite FURIkainas ir diagramas.

Kaip pirkti OYABUN?

Sužinokite, kaip lengvai pirkti OYABUN (FURI) MEXC svetainėje. Šiame vadove aprašoma, kaip pirkti OYABUN MEXC ir pradėti prekiauti OYABUN kriptovaliutų platformoje, kuria pasitiki milijonai žmonių.

1 žingsnis

Užsiregistruokite paskyroje ir užpildykite KYC

Pirmiausia užsiregistruokite paskyrą ir užpildykite KYC MEXC. Tai galite padaryti oficialioje MEXC svetainėje arba MEXC programėlėje naudodami savo telefono numerį arba el. pašto adresą.
2 žingsnis

Pridėkite USDT, USDC arba USDE prie savo piniginės

USDT, USDC ir USDE palengvina prekybą MEXC. Galite nusipirkti USDT, USDC ir USDE per banko pervedimą, OTC arba P2P prekybą.

3 žingsnis

Eikite į Spot prekybos puslapį

MEXC svetainėje spustelėkite Spot viršutinėje juostoje ir ieškokite pageidaujamų tokenų.
4 veiksmas

Pasirinkite savo tokenus

Turėdami daugiau nei 2702 tokenų, galite lengvai nusipirkti Bitcoin, Ethereum ir populiarių tokenų.
5 veiksmas

Užbaikite pirkimą

Įveskite tokenų ar ekvivalento sumą vietine valiuta. Spustelėkite Pirkti ir OYABUN bus akimirksniu įskaityti į jūsų piniginę.
Kaip pirkti OYABUN (FURI) vadovas

Kodėl verta pirkti OYABUN per MEXC?

MEXC yra žinomas dėl savo patikimumo, didelio likvidumo ir įvairaus tokenų pasirinkimo, todėl esame viena geriausių kriptovaliutų platformų, kurioje galima pirkti OYABUN.

Prieiga prie daugiau nei 2,800 tokenų – vienas plačiausių pasirinkimų
Greičiausias tokenų įtraukimas į sąrašus tarp centralizuotų biržų
Daugiau nei 100 mokėjimo būdų, iš kurių galite rinktis
Mažiausi mokesčiai kriptovaliutų pramonėje
Kodėl verta pirkti OYABUN per MEXC?

Prisijunkite prie milijonų naudotojų ir pirkite OYABUN su MEXC jau šiandien.

Pirkite OYABUN naudodamiesi daugiau nei 100 mokėjimo būdų

MEXC palaiko daugiau nei 100 mokėjimo būdų, todėl pirkti OYABUN (FURI) iš bet kurios pasaulio vietos yra paprasta. Nesvarbu, ar teikiate pirmenybę tradiciniams mokėjimo būdams, ar vietiniams mokėjimo kanalams, rasite būdą, kuris atitiks jūsų poreikius. Ištirkite skirtingus mokėjimo būdus, kaip pirkti kriptovaliutą MEXC dabar!

3 populiariausi mokėjimo būdai OYABUN pirkimui

Kreditinės / debetinės kortelės

Kreditinės / debetinės kortelės

Pirkite OYABUN akimirksniu naudodami Visa arba Mastercard. Tai greičiausias ir saugiausias pasirinkimas kriptovaliutų prekiautojams. Tam reikia tik užpildyto KYC patvirtinimo.

Banko pavedimai

Banko pavedimai

Didesniems OYABUN pirkimams idealiausia pirkti kriptovaliutą banko pavedimu! Jis siūlo patikimą atsiskaitymą per pasaulines sistemas, tokias kaip SEPA, SWIFT ir vietinius tinklus, priklausomai nuo jūsų regiono.

Tarpusavio (P2P)

Tarpusavio (P2P)

Norėdami pirkti OYABUN tiesiogiai iš kitų naudotojų pasirinkta vietine valiuta, naudokitės MEXC P2P prekyviete. Lėšos saugiai laikomos sąlyginio deponavimo sąskaitoje ir išleidžiamos tik patvirtinus mokėjimą, paprastai per 30 minučių.

Kitos vietinės mokėjimo parinktys

Kitos vietinės mokėjimo parinktys

MEXC taip pat palaiko regioninius mokėjimo metodus, tokius kaip PIX, PayNow, GCash ir kt., priklausomai nuo jūsų šalies. Įsigykite kriptovaliutų akimirksniu vos 3 paprastais žingsniais!

Dar 3 būdai lengvai įsigyti OYABUN

MEXC išankstinė rinka

MEXC išankstinė rinka

Pirkite arba parduokite OYABUN iki oficialaus įtraukimo į sąrašą naudodamiesi MEXC išankstinės rinkos prekybos sistema. Ši parinktis leidžia jums įsigyti tokenų anksti, suteikiant jums pranašumą prieš jiems pasirodant neatidėliotinoje rinkoje. Be to, visi sandoriai yra apsaugoti ir atsiskaitomi automatiškai po įtraukimo į biržos sąrašą.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

Gaukite išankstinę prieigą prie naujų tokenų projektų per MEXC Launchpad. Statydami MX arba USDT, galite įsigyti tokenų dar prieš jiems patenkant į atvirąją rinką, dažnai už labai konkurencingas kainas!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

Atlikite paprastas užduotis platformoje ir nemokamai gaukite OYABUN airdrop su MEXC Airdrop+. Dalyvaukite kasdienėse užduotyse ir iššūkiuose, kad atitiktumėte reikalavimus. Tai paprastas ir nereikalaujantis jokių išlaidų būdas padidinti savo kriptovaliutų portfelį ir atrasti naujų tokenų.

Nesvarbu, koks būdas, jūsų operacijos yra apsaugotos daugiasluoksniais saugumo protokolais ir realaus laiko kurso fiksavimu. MEXC užtikrina, kad OYABUN pirkimas būtų saugus, greitas ir prieinamas.

Kur įsigyti OYABUN (FURI)

Galbūt svarstote, kur galite lengvai nusipirkti OYABUN (FURI). Na, atsakymas priklauso nuo jūsų mokėjimo nuostatų ir prekybos patirties. Kriptovaliutų platformoje galite pirkti FURI naudodamiesi tokiais metodais kaip kreditinė kortelė, Apple Pay arba banko pavedimas. Taip pat galite pirkti FURI grandinėje per DEX arba P2P!

Centralizuotos biržos (CEX) – vieta, kur pradedantieji pradeda savo kriptovaliutų kelionę
Decentralizuotos biržos (DEX) – pažengę naudotojai, kuriems svarbiausia kontrolė
Tarpusavio (P2P) platformos – lankstūs naudotojai su rizikos valdymu

Centralizuotos biržos (CEX) – vieta, kur pradedantieji pradeda savo kriptovaliutų kelionę

Centralizuotos biržos, tokios kaip MEXC, dažnai yra pradedantiesiems tinkamiausias sprendimas. Galite pirkti FURI tiesiogiai naudodami kreditines korteles, Apple Pay, banko pavedimus arba stabilias monetas. CEX taip pat siūlo skaidrią kainodarą, pažangų saugumą ir prieigą prie tokių įrankių kaip realaus laiko OYABUN kainų diagramos ir prekybos istorija.

Kaip pirkti per CEX:

  1. 1 žingsnis
    Prisijungti prie MEXC

    Susikurti paskyrą ir užbaigti tapatybės patvirtinimą (KYC).

  2. 2 žingsnis
    Įnešti lėšas

    Įnešti lėšas naudojant dekretinę valiutą arba kriptovaliutą.

  3. 3 žingsnis
    Paieška

    Ieškoti FURI prekybos skiltyje.

  4. 4 veiksmas
    Prekyba

    Pateikite pavedimą pirkti rinkos arba limitine kaina.

Decentralizuotos biržos (DEX) – pažengę naudotojai, kuriems svarbiausia kontrolė

Taip pat galite pirkti FURI decentralizuotose biržose, jei tai įmanoma grandinėje. DEX, pavyzdžiui, MEXC DEX+, Uniswap, PancakeSwap, leidžia tiesiogiai prekiauti iš piniginės į piniginę be tarpininkų, tačiau jums reikės tvarkyti tokius dalykus kaip dujų mokesčiai ir nuokrypis.

Kaip pirkti per DEX:

  1. 1 žingsnis
    Nustatyti piniginę

    Įdiekite Web3 piniginę, pvz., MetaMask, ir į ją įneškite palaikomą bazinį tokeną (pvz., ETH arba BNB).

  2. 2 žingsnis
    Prisijungti

    Apsilankykite DEX platformoje ir prijunkite savo piniginę.

  3. 3 žingsnis
    Sukeisti

    Ieškokite FURI ir patvirtinkite tokeno sutartį.

  4. 4 veiksmas
    Patvirtinti prekybą

    Įveskite sumą, peržiūrėkite nuokrypį ir patvirtinkite operaciją grandinėje.

Tarpusavio (P2P) platformos – lankstūs naudotojai su rizikos valdymu

Jei norite pirkti FURI naudodami vietinius mokėjimo būdus, P2P platformos yra puikus pasirinkimas. MEXC P2P prekyvietė leidžia pirkti kriptovaliutas tiesiogiai iš patvirtintų naudotojų, palaikant banko pavedimus, elektronines pinigines ar net grynuosius pinigus.

Kaip įsigyti per P2P

  1. 1 žingsnis
    Gauti MEXC

    Sukurkite nemokamą MEXC paskyrą ir atlikite KYC patvirtinimą.

  2. 2 žingsnis
    Eiti į P2P

    Apsilankykite P2P skiltyje ir pasirinkite savo vietinę valiutą.

  3. 3 žingsnis
    Pasirinkti pardavėją

    Pasirinkite patikrintą pardavėją, kuris palaiko jūsų mokėjimo būdą.

  4. 4 veiksmas
    Užbaigti mokėjimą

    Mokėkite tiesiogiai, o patvirtinus mokėjimą, kriptovaliuta bus pervesta į jūsų MEXC piniginę.

Jei ieškote geriausios vietos pirkti OYABUN (FURI), centralizuotos platformos, tokios kaip MEXC, siūlo lengviausią ir saugiausią būdą, ypač jei naudojate kreditinę kortelę, Apple Pay ar fiat. DEX suteikia lankstumo grandinės naudotojams, o P2P tinka tiems, kuriems reikia vietinės valiutos palaikymo.
Nesvarbu, ką pasirinksite, susikurkite nemokamą paskyrą ir jau šiandien užtikrintai pradėkite naudotis MEXC.

OYABUN (FURI) Informacija

$FURI is the core token of OYABUN's gaming ecosystem, enabling interoperability across all its Web3 games, which feature AI and AR technologies, with a fixed supply and burn mechanisms to drive engagement in manga-inspired games.

Oficiali svetainė:https://oyabun.io/
Baltoji knyga:https://whitepaper.oyabun.io/
Blokų naršyklė:https://polygonscan.com/token/0x5742fE477b2afed92c25D092418BaC06CD076ceA

Kokius tokenus prekiautojai perka šią savaitę?

Tai karščiausios savaitės tendencijos, sulaukiančios didžiulio dėmesio! Susipažinkite su šiais ir daugeliu kitų tokenų MEXC. Prekiaukite naudodamiesi itin mažais mokesčiais ir turėkite prieigą prie didžiausio likvidumo.

Vaizdo įrašų vadovai apie tai, kaip pirkti OYABUN

Išmokti pirkti kriptovaliutą yra lengviau, kai matote kiekvieną žingsnį. Mūsų pradedantiesiems skirtos vaizdo pamokos padės jums per visą OYABUN pirkimo procesą, naudojant kortelę, banko pavedimą arba P2P. Kiekvienas vaizdo įrašas yra aiškus, saugus ir lengvai suprantamas, puikiai tinka vizualiai mąstantiems mokiniams.
Žiūrėkite dabar ir pradėkite investuoti į OYABUN MEXC.

  • Vaizdo įrašų vadovas: Kaip pirkti OYABUN su debeto / kredito kortele

    Ieškote greičiausio OYABUN pirkimo būdo? Sužinokite, kaip iš karto pirkti FURI naudojant debeto arba kredito kortelę MEXC. Šis metodas puikiai tinka pradedantiesiems, ieškantiems greitos ir be rūpesčių patirties.

  • Vaizdo įrašų vadovas: Kaip pirkti OYABUN naudojant dekretinę valiutą naudojant P2P prekybą

    Norite pirkti OYABUN tiesiogiai iš kitų naudotojų? Mūsų P2P prekybos platforma leidžia saugiai iškeisti dekretinę valiutą į FURI keliais mokėjimo būdais. Peržiūrėkite šį vadovą, kad sužinotumėte, kaip saugiai nusipirkti kriptovaliutą naudojant MEXC P2P.

  • Vaizdo įrašų vadovas: Kaip pirkti FURI naudojant Spot prekybą

    Norite visiškai kontroliuoti savo OYABUN pirkinius? Neatidėliotina prekyba leidžia pirkti FURI rinkos kaina arba nustatyti limitinius pavedimus ir gauti geresnius pasiūlymus. Šiame vaizdo įraše paaiškinama viskas, ką reikia žinoti apie prekybą BTC MEXC Spot.

Pirkite OYABUN su itin mažais mokesčiais MEXC platformoje

Pirkimas OYABUN (FURI) MEXC svetainėje reiškia didesnę vertę už savo pinigus. Būdama viena iš mažiausius mokesčius taikančių kriptovaliutų platformų rinkoje, MEXC padeda sumažinti išlaidas nuo pat pirmosios prekybos.

Vietinės prekybos mokesčiai:
--
Teikėjas
--
Pirkėjas
Ateities sandorių prekybos mokesčiai:
--
Teikėjas
--
Pirkėjas

Peržiūrėk konkurencingus MEXC prekybos mokesčius

Be to, galite prekiauti pasirinktais Spot tokenais be jokių mokesčių per MEXC „Zero Fee Fest“.

5 geriausios nulinio mokesčio prekybos poros, kurias verta pirkti

Ateities sandoriai
Prekybos poraKainaKeisti
No Data
Spot
Prekybos poraKainaKeisti
No Data

Pradėkite pirkti OYABUN jau šiandien ir mėgaukitės daugiau kriptovaliutų su mažesniais mokesčiais.

Per pastarąsias 24 valandas MEXC naudotojai įsigijo 0.000 FURI, iš viso už 0.000 USDT.

Visapusiškas likvidumas

3 geriausios pirkimo strategijos OYABUN (FURI)

Protingas investavimas prasideda nuo tvirto plano. Aiškios strategijos taikymas gali padėti sumažinti emocinius sprendimus, valdyti rinkos riziką ir laikui bėgant didinti pasitikėjimą.

Štai trys populiarios OYABUN pirkimo strategijos:

1.Vidutinės kainos metodas (DCA)

Investuokite fiksuotą pinigų sumą į FURI reguliariais intervalais, neatsižvelgiant į rinkos kainą. Tai padeda laikui bėgant sušvelninti kainų svyravimus.

2.Tendencijomis pagrįstas įėjimas

Įeikite į rinką, kai FURI rodo augimo tendencijas arba pramuša pagrindinius pasipriešinimo lygius. Šis metodas orientuotas į patvirtinimą, o ne į tikslių dugno matavimą.

3.Kopėčių pirkimas

Pateikite kelis pirkimo pavedimus skirtingomis kainomis. Tai paskirsto jūsų įėjimo riziką ir leidžia jums dalyvauti įvairiuose rinkos lygiuose.

Kiekviena strategija atitinka skirtingus rizikos profilius ir rinkos sąlygas. Prieš investuodami į bet kokį OYABUN ar kriptovaliutą, visada atlikite savo tyrimą.

Kaip saugiai laikyti savo OYABUN

Įsigijus OYABUN (FURI), kitas svarbus žingsnis yra turto apsauga. Laimei, tokeno saugojimas yra gana paprastas.

Saugojimo parinktys MEXC:

MEXC piniginė

Jūsų FURI automatiškai išsaugoma jūsų MEXC sąskaitos piniginėje. Lėšos yra apsaugotos dviejų veiksnių autentifikavimu (2FA), pažangiu šifravimu ir šaltojo saugojimo infrastruktūra.

Išorinės piniginės

Taip pat galite išsiimti FURI į asmeninę piniginę, kad turėtumėte visišką kontrolę. Tai apima programinės įrangos pinigines (pvz., MetaMask, Trust Wallet), skirtas kasdieniam naudojimui, arba šaltąsias pinigines (pvz., Ledger, Trezor), skirtas ilgalaikiam saugojimui neprisijungus prie interneto ir užtikrinančias maksimalų saugumą.

Kriptovaliutų saugojimas šaltojoje piniginėje apsaugo jūsų privačius raktus nuo interneto, taip sumažinant įsilaužimų ar sukčiavimo atakų riziką. Tai yra pageidaujamas pasirinkimas naudotojams, planuojantiems ilgalaikį investavimą.

Pasirinkite metodą, kuris geriausiai atitinka jūsų tikslus. MEXC užtikrina patogumą ir kontrolę.

Kaip parduoti OYABUN (FURI)

MEXC siūlo keletą saugių ir lanksčių OYABUN pardavimo galimybių, nesvarbu, ar išgryninate pinigus, keičiate tokenus, ar reaguojate į rinkos tendencijas.

Spot rinka
Spot rinka

Parduokite FURI akimirksniu rinkos kaina arba nustatykite savo limitinį pavedimą. Idealiai tinka greitiems sandoriams arba konvertavimui į stabilias kriptovaliutas, tokias kaip USDT.

P2P prekyba
P2P prekyba

Parduokite FURI tiesiogiai kitiems naudotojams ir gaukite vietinę valiutą pasirinktu mokėjimo būdu. MEXC depozitinės sąskaitos apsauga užtikrina kiekvieno sandorio saugumą ir patikrinimą.

Išankstinė rinka
Išankstinė rinka

MEXC siūlo prekybą pasirinktais tokenais iki jų įtraukimo į oficialų sąrašą. Tai suteikia ankstyviesiems akcijų turėtojams unikalų pranašumą kainų nustatymo ir likvidumo srityse.

MEXC konverteris
MEXC konverteris

Akimirksniu konvertuokite FURI į USDT, BTC ar kitus pagrindinius tokenus naudodami MEXC konverterio įrankį. Tai puikiai tinka greitiems, vieno paspaudimo konvertavimo veiksmams su aiškiais kursais ir nuliniu nuokrypiu.

Kiekvieną metodą palaiko pažangios MEXC saugumo sistemos, realaus laiko vykdymo variklis ir visą parą veikiantis klientų aptarnavimas, todėl galite parduoti OYABUN užtikrintai.

Ką galite padaryti nusipirkę FURI tokenus?

Įsigijus kriptovaliutą, MEXC galimybės tampa neribotos. Nesvarbu, ar norite prekiauti Spot rinkoje, tyrinėti ateities sandorius, ar užsidirbti išskirtinių atlygių, MEXC siūlo daugybę funkcijų, kurios pagerins jūsų kriptovaliutų patirtį.

Visos jums reikalingos MEXC funkcijos yra aprūpintos aukščiausio lygio saugumu ir visą parą veikiančia pagalba. Peržiūrėkite naujausią OYABUN (FURI) kainą, patikrinkite būsimas OYABUNkainų prognozes arba pasinerkite į FURIistorinius rezultatus jau šiandien!

Kriptovaliutų turto rizika, kurią turėtumėte žinoti prieš investuodami

Investavimas į kriptovaliutas gali pasiūlyti didelę potencialią grąžą, tačiau kartu ir didelę riziką. Svarbu suprasti šias rizikas prieš perkant OYABUN ar bet kurią kitą kriptovaliutą.

Pagrindiniai prekybos rizikos veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti.

Nepastovumas
Kriptovaliutų kainos per trumpą laiką gali smarkiai svyruoti, o tai daro įtaką jūsų investicijų vertei.
Reglamentavimo neapibrėžtumas
Vyriausybės reglamentų pakeitimai arba investuotojų apsaugos trūkumas gali turėti įtakos prieigai ir teisėtumui.
Likvidumo rizika
Kai kurių tokenų prekybos apimtis gali būti maža, todėl juos sunkiau pirkti ar parduoti stabiliomis kainomis.
Sudėtingumas
Kriptovaliutų sistemas gali būti sunku suprasti, ypač pradedantiesiems, todėl gali būti priimami prasti sprendimai.
Sukčiavimas ir nerealistiški teiginiai
Visada būkite atsargūs dėl garantijų, netikrų dovanų ar pasiūlymų, kurie skamba per gerai, kad būtų tiesa.
Centralizacijos rizika
Pernelyg didelis pasitikėjimas vienu turtu ar kategorija gali sukelti didesnius nuostolius.

Prieš investuodami į OYABUN, būtinai atlikite savo tyrimą (DYOR) ir supraskite tiek projektą, tiek rinkos sąlygas. Informuoti sprendimai lemia geresnius rezultatus. Sužinokite daugiau dabar MEXC Kriptovaliutų pulsą ir patikrinkite OYABUN (FURI) kainą šiandien!

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

    1. Kaip galiu įsigyti OYABUN jau dabar?

  • Norėdami įsigyti FURI jau dabar, tiesiog nemokamai užsiregistruokite MEXC paskyrai , įneškite USDT arba fiat valiutą, tuomet eikite į Spot rinką ir pateikite pirkimo užsakymą rinkos arba ribine kaina.

    • 2. Kur galiu nusipirkti OYABUN?

  • Galite įsigyti OYABUN kriptovaliutų platformose, tokiose kaip MEXC, kurios siūlo didelį likvidumą, itin mažus mokesčius, greitą vykdymą ir sklandžius fiat–į–kripto konvertavimo sprendimus, viską paremtą saugiu turto saugojimu.

    • 3. Kiek dabar vertas $1,000 bitkoinais?

  • $1,000 bitkoinų vertė nuolat kinta priklausomai nuo tiesioginės BTC kainos. Patikrinkite tiesioginę bitkoino kainą, kad sužinotumėte dabartinį konvertavimo kursą ir pamatytumėte, kiek BTC galima būtų įsigyti už $1,000.

    • 4. Ar galiu investuoti į OYABUN su $10?

  • Taip, galite investuoti į FURI vos nuo $10! MEXC palaiko nedidelius įnašus USDT arba fiat valiuta, leisdama pradedantiesiems pradėti be didelio kapitalo.

    • 5. Kiek kainuoja 1 FURI USDT išraiška?

  • 1 FURI kaina USDT išreiškimu svyruoja priklausomai nuo rinkos. Apsilankykite FURI kainų puslapyje MEXC platformoje, kad matytumėte naujausius kursus, grafikus ir tiesioginį rinkos gylį.

    • 6. Ar saugu pirkti OYABUN?

  • Pirkti OYABUN MEXC yra saugu: platforma naudoja dviejų veiksnių autentifikavimą, užšifruotą saugyklą, KYC patikrinimą ir šaltosios piniginės saugojimą.

    • 7. Kodėl OYABUN kaina taip dažnai keičiasi?

  • Kriptovaliutų turtas, tokių kaip OYABUN, yra labai nepastovus dėl rinkos pasiūlos ir paklausos, naujienų, prekybos apimties ir investuotojų nuotaikų. Nepastovumas yra normalus reiškinys, todėl apsvarstykite tokias strategijas kaip DCA rizikai valdyti.

    • 8. Kokius mokėjimo būdus galiu naudoti OYABUN pirkimui?

  • MEXC platformoje galite įsigyti FURI naudodami kreditines / debetines korteles, „Apple Pay“, banko pavedimus, P2P arba stabiliųjų monetų įnašus. Šis lankstumas labai supaprastina OYABUN pirkimą kreditine kortele arba „Apple Pay“.

    • 9. Ar reikia atlikti KYC patikrinimą norint įsigyti OYABUN?

  • Taip, MEXC reikalauja KYC patikrinimo (tapatybės patvirtinimo), kad būtų atrakintos fiat įkėlimo galimybės, tokios kaip pirkimas kreditine kortele ar banko perlaida. Tai taip pat sustiprina platformos saugumą ir užtikrina atitiktį reikalavimams.

    • 10. Koks yra mažiausias kiekis, kurį galima įsigyti FURI?

  • MEXC Spot rinkoje dažnai galite pradėti pirkti FURI vos su 10 USDT minimaliu mokesčiu, todėl ši rinka yra patogi pradedantiesiems investuotojams.

    • 11. Kiek laiko užtrunka įsigyti OYABUN kreditine kortele?

  • Pirkimai kreditinėmis kortelėmis arba naudojant „Apple Pay“ per MEXC paprastai įvykdomi beveik akimirksniu – lėšos jūsų paskyrą pasiekia iš karto arba per kelias minutes, tad galite iš karto prekiauti OYABUN.

    • 12. Ar taikomi papildomi mokesčiai už OYABUN pirkimą?

  • Prekiaujant OYABUN MEXC Spot rinkose, gali būti taikomi maži arba net 0 % sudarytojo / pirkėjo mokesčiai. Atsiskaitant kortele arba atliekant P2P sandorius, gali būti taikomi tinklo arba paslaugų mokesčiai. Peržiūrėkite MEXC mokesčių sąrašą .

    • 13. Ar galiu laikyti FURI MEXC platformoje po pirkimo?

  • Taip! Kai įsigysite FURI, pinigai liks jūsų MEXC piniginėje, apsaugoti daugiasluoksniu šifravimu, 2FA, baltaisiais išėmimo sąrašais ir šaltuoju būdu saugoma atsargine kopija.

    • 14. Kaip perkelti FURI į išorinę piniginę?

  • Norėdami pervesti FURI iš MEXC, eikite į „Išgryninti“, įveskite išorinės piniginės adresą (pvz., aparatinės arba programinės įrangos piniginę) ir patvirtinkite. Visada dukart patikrinkite adresą, kad išvengtumėte praradimų.

    • 15. Ar galiu įsigyti FURI naudodamasis P2P prekyba?

  • Taip, MEXC P2P rinkoje galite įsigyti FURI tiesiogiai iš naudotojų. Pasirinkite vietinę valiutą, mokėjimo būdą ir užbaikite pirkimą su sąlyginio deponavimo apsauga.

    • 16. Kas yra išankstinė prekyba FURI?

  • Jei FURI ką tik įtraukta (-as) į sąrašą, MEXC gali pasiūlyti išankstinės prekybos įvykius. Šie ankstyvosios prekybos laikotarpiai leidžia turėtojams pirkti / parduoti prieš pradedant viešą Spot sąrašų prekybą.

    • 17. Ar FURI galima įsigyti decentralizuotose biržose (DEX), tokiose kaip Uniswap?

  • Jei FURI yra paremta Ethereum arba kitomis palaikomomis blokų grandinėmis, gali būti prekiaujama DEX platformose, tokiose kaip Uniswap ar PancakeSwap. Tam reikia tvarkyti pinigines, tinklo mokesčius ir kainos nuokrypį.

    • 18. Kaip patikrinti FURI kainų grafikus realiuoju laiku?

  • MEXC pateikia tiesioginius FURI kainų grafikus, apimties metrikas ir rinkos gylio įrankius tokenų kainų puslapiuose. Naudokite juos kainų judėjimams stebėti ir planuoti įėjimo ar išėjimo taškus.

    • 19. Ar pirkdamas FURI galiu nustatyti stop-limit arba take-profit pavedimą?

  • Taip, MEXC palaiko išplėstinius pavedimų tipus, tokius kaip stop-limit, take-profit ir OCO. Tai padeda automatizuoti jūsų strategiją perkant ar parduodant FURI.

    • 20. Ar OYABUN yra gera ilgalaikė investicija?

  • Ar OYABUN tinka ilgalaikėms investicijoms, priklauso nuo jos pagrindų ir jūsų tikslų. Prieš įsipareigodami, ištirkite projektą, tokenų naudojimą, kūrimo komandą ir veiksmų planą.

    • 21. Kaip veikia mokesčiai, kai perku ar parduodu FURI?

  • Mokesčių taisyklės skiriasi priklausomai nuo šalies. Daugelyje jurisdikcijų OYABUN pirkimas nėra apmokestinamas, tačiau pardavimas ar prekyba gali sukelti kapitalo prieaugio mokesčius. Visada pasikonsultuokite su vietiniu buhalteriu.

    • 22. Ar galiu naudoti „Apple Pay“ FURI pirkimui?

  • Taip, jei ši funkcija palaikoma jūsų šalyje / regione, MEXC leidžia įsigyti OYABUN naudojant „Apple Pay“. Tai greitas, saugus ir patogus būdas papildyti sąskaitą naudojantis mobiliuoju įrenginiu.

    • 23. Kodėl kainos skiriasi tarp CEX, DEX ir P2P prekybos?

  • Kainos skiriasi dėl likvidumo, mokesčių, spredo ir naudotojų paklausos. Tokios CEX platformos kaip MEXC paprastai siūlo mažus spredus, o DEX ir P2P gali turėti papildomų priemokų ar kainos nuokrypį.

    • 24. Ką daryti, jei susiduriu su problemomis pirkdamas OYABUN MEXC platformoje?

  • Jei susiduriate su problemomis įsigyjant OYABUN, nedelsdami susisiekite su MEXC klientų aptarnavimo tarnyba. Pateikite išsamią informaciją apie problemą ir jie padės jums ją patikrinti ir išspręsti.

