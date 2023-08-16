I skyrius Bendrosios nuostatos
1 straipsnis Siekiant sustiprinti skaitmeninio turto išvestinių finansinių priemonių ir ateities sandorių prekybos rizikos valdymą, apsaugoti teisėtas prekybos šalių teises ir interesus bei užtikrinti normalią ateities sandorių prekybos eigą, ši platforma nustato šias rizikos kontrolės taisykles (toliau – „taisyklės”).
2 straipsnis Ateities sandorių rizikos valdymui taikoma rizikos limito sistema, priverstinio likvidavimo sistema, priverstinio įsiskolinimo mažinimo sistema ir sąžiningos kainos sistema.
3 straipsnis Ši platforma (toliau – „platforma“ arba „mes“) ir platformos naudotojai (toliau – „jūs“) privalo laikytis šių priemonių. Šios taisyklės ir platformos kartkartėmis atliekami šių taisyklių pakeitimai yra platformos naudotojo sutarties dalis. Naudodamiesi platformos ateities sandorių prekybos paslaugomis ir produktais arba juos įsigydami patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutikote su visomis šiose taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir nuostatomis, taip pat su mūsų kartais atliekamais šių taisyklių pakeitimais ir atnaujinimais.
II skyrius Rizikos kontrolės sąlygos ir susitarimai
4 straipsnis Kai prekiaujate skaitmeniniu turtu ir susijusiais produktais platformoje, kyla didelė rizika. Be skaitmeninio turto kainų svyravimo, prekiaujant išvestinėmis finansinėmis priemonėmis kyla papildoma sandorio šalies rizika. Kai kuriais atvejais platforma gali nuspręsti uždaryti kai kurias arba visas jūsų pozicijas.
5 straipsnis Prekyba skaitmeniniu turtu susijusi su didele rizika. Dėl prekybos virtualiu skaitmeniniu turtu ar jo laikymo rizikos galite patirti didelių faktinių nuostolių. Todėl, atsižvelgdami į savo finansinę padėtį, turėtumėte atidžiai apsvarstyti, ar prekiauti skaitmeniniu turtu ar susijusiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir naudoti finansinį svertą.
6 straipsnis Platforma negarantuoja tvarkingos ir stabilios prekybos skaitmeninio turto ateities sandoriais. Prekiaudami skaitmeniniu turtu (ir bet kokiu kitu turtu) turėtumėte būti atsargūs.
7 straipsnis Kaina bet kuriuo metu gali svyruoti dėl bet kokių veiksnių. Dėl kainos svyravimų galite gauti didelį pelną arba patirti didelį nuostolį. Bet kokio skaitmeninio turto ar prekybos pozicijos vertė gali svyruoti arba net tapti beverčiai.
8 straipsnis Bet kokius nuostolius, patirtus dėl naudotojo klaidos, padengia naudotojas. Klaida apima, bet neapsiriboja šiais atvejais: nesugebėjimą veikti pagal prekybos taisykles, nesugebėjimą laiku atlikti atitinkamos prekybos operacijos, slaptažodžio pamiršimą ar nutekinimą, slaptažodžio nulaužimą, kai slaptažodį nulaužia kiti asmenys ir kai į kompiuterį įsilaužia kiti naudotojai.
9 straipsnis Jei naudotojas, siekdamas gauti neteisėtą pelną, naudoja bet kokias neaptiktas spragas svetainėje arba neteisėtus aukšto dažnio įrankius ir procedūrines priemones, susisieksime su naudotoju turto atgavimo tikslais. Privalote praktiškai bendradarbiauti, nes priešingu atveju imsimės priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant, sąskaitos prekybos apribojimą, sąskaitos lėšų įšaldymą ir teisinius veiksmus. Naudotojas taip pat bus atsakingas už išlaidas, atsiradusias dėl naudotojo nesugebėjimo veiksmingai bendradarbiauti.
10 straipsnis Platformos teikiamos skaitmeninio turto išvestinių finansinių priemonių ateities sandorių prekybos paslaugos gali turėti padidintos rizikos veiksnių. Jūs suprantate ir žinote, kad:
(1) Galite prarasti visą savo pradinę maržą ir bet kokį papildomą skaitmeninį turtą, kurį saugote mūsų platformoje, kad išlaikytumėte savo poziciją;
(2) Jei rinkos pokyčiai nėra palankūs jūsų pozicijai ar maržos lygiui, jums gali būti laikinai pranešta, kad turite perkelti papildomą skaitmeninį turtą, kad išlaikytumėte savo poziciją;
(3) Jei nepavyks į savo sąskaitą įnešti papildomo skaitmeninio turto, kaip reikalaujama, savo nuožiūra galime uždaryti poziciją nuostolio metu.
(4) Jūsų pelnas arba nuostoliai priklausys nuo atitinkamo skaitmeninio turto kainos svyravimų, kurių mes negalime kontroliuoti.
Kai kuriais atvejais, pvz., dėl skaitmeninio turto duomenų ar tinklo sutrikimų, dėl skaitmeninio turto pobūdžio galime iš anksto uždaryti atitinkamus ateities sandorius dėl mūsų geros valios. Manoma, kad žinote apie šią galimą riziką.
Net jei platforma atskleidė galimas rizikas, vis tiek gali būti rizikų, kurių negalima atskleisti, ir jūs galite prarasti dalį arba visą savo turtą. Turėtumėte atidžiai įvertinti, ar jūsų finansinė būklė ir rizikos tolerancija yra tinkama prekybai sandoriais mūsų platformoje.
III skyrius Rizikos kontrolės priemonės
11 straipsnis Siekdama reguliuoti skaitmeninio turto išvestinių finansinių priemonių ateities sandorių prekybos elgseną, palaikyti rinkos tvarką, skatinti sveiką rinkos plėtrą ir sustiprinti faktinių kontrolės santykių sąskaitų priežiūrą, prekybos platforma turi teisę imtis tokių priemonių kaip priverstinis uždarymas, uždraudimas prekiauti ir nenormalių prekybos sąskaitų bei faktinių kontrolės santykių sąskaitų uždarymas;
12 straipsnis Skaitmeninio turto išvestinių nuolatinių ateities sandorių platforma prižiūri prekybos elgseną. Neįprastos prekybos ir sąskaitų, turinčių faktinį kontrolės ryšį, atvejais galime pradėti procedūras, skirtas nenormaliam prekybos elgesiui spręsti ir naudotojams įgyvendinti privalomas valdymo priemones.
13 straipsnis Naudotojai, dalyvaujantys prekyboje išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, turi laikytis verslo taisyklių ir atitinkamų platformos įstatymų ir nuostatų, sutikti su savidrausmės platformos valdymu ir sąmoningai reguliuoti prekybos elgesį.
14 straipsnis Nenormalių sandorių ir faktinių kontrolės santykių nustatymas
1. Esant toliau nurodytoms aplinkybėms, platforma tai pripažįsta kaip neįprastą prekybą ir faktinio kontrolės santykio sąskaitos elgesį:
(1) Jūs kaip prekybos partneris, pakartotinai įsigyjantis ir prekiaujantis savarankiškai;
(2) vienas ar daugiau klientų, turinčių faktiškai su valdymo santykiais susijusių sąskaitų, daug kartų vykdančių sandorius tarpusavyje;
(3) Viena ar daugiau faktinių su kontrolės ryšiais susijusių sąskaitų, manipuliuojančių rinkos kainų elgsena naudojant prekybos priemones, pavyzdžiui, suderintus pavedimus;
(4) neįprastas elgesys, pavyzdžiui, tas pats lėšų šaltinis, tas pats IP adresas ir sinchroninis vienos ar kelių prekybos sąskaitų prekybos elgesys;
(5) Dažnas deklaravimas ir deklaracijos atšaukimas per dieną gali turėti įtakos ateities sandorių prekybos kainai arba suklaidinti kitus ateities sandorių rinkos dalyvius dėl ateities sandorių prekybos (dažnas pavedimų deklaravimas ir atšaukimas);
(6) Daugkartinis didelės sumos deklaravimas ir deklaracijos atšaukimas per dieną gali turėti įtakos ateities sandorių prekybos kainai arba suklaidinti kitus ateities sandorių rinkos dalyvius vykdyti ateities sandorių prekybą (didelės sumos deklaravimas ir pavedimų atšaukimas);
(7) Vienos ar daugiau faktinių kontrolės santykių susijusių sąskaitų bendros pozicijos viršijančios platformos pozicijos limitą;
(8) Vienos prekybos dienos biržoje nurodytos rūšies ar ateities sandorio pradinė prekybos apimtis viršijanti platformos nustatytą tos dienos pradinę prekybos apimtį.
(9) Elgesys, kai be platformos leidimo išduodami procedūriniai prekybos pavedimai, galintis turėti įtakos platformos sistemos saugumui arba įprastam prekybos pavedimui;
(10) Kitų žmonių paskyrų ir slaptažodžių pasisavinimas neteisėtais būdais arba susijusių paskyrų naudojimas neteisėtiems sandoriams vykdyti ir lėšoms pervesti;
(11) kitos platformos nustatytos aplinkybės.
2. Už šių taisyklių pažeidimus platforma turi teisę imtis visų teisės aktuose ir sąžiningos prekybos principuose numatytų teisių gynimo priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant, apriboti, sustabdyti ar nutraukti jūsų paskyros galiojimą arba atimti iš jūsų teisę naudotis šia svetaine be išankstinio įspėjimo.
3. Jei platforma įtaria, kad kokia nors prekybos veikla pažeidžia šiose taisyklėse nustatytas ar nurodytas taisykles, platforma turi teisę prireikus apriboti bet kurios sąskaitos sandorių prekybos veiklą. Dėl šių apribojimų gali būti taikomos rizikos kontrolės priemonės, pvz., prekybos atšaukimas, prekybos apribojimai ir sąskaitos įšaldymas. Platforma nebus atsakinga už jokius nuostolius, atsiradusius dėl prekybos apribojimo, atšaukimo ar ankstyvo uždarymo dėl įtariamo šių taisyklių pažeidimo. Žinote ir sutinkate, kad jei dėl mūsų veiksmų bus patirta nuostolių, užtikrinsite, kad platformai nepakenksite jūs ar bet kuri trečioji šalis ir kompensuosite atitinkamus nuostolius. Atliekant sąskaitos elgesio tyrimą, jums neleidžiama prekiauti ar įnešti indėlių. Pasibaigus tyrimo laikotarpiui, platforma turi teisę uždaryti paskyrą nepateikdama jokių papildomų paaiškinimų.
4. Platforma turi teisę bet kuriuo metu be įspėjimo uždaryti arba įšaldyti jūsų sąskaitą ir pervesti bet kokį likusį turtą į jūsų registracijos adresą.
Be to, jei platforma mano, kad kuri nors sąskaita bet kokiomis aplinkybėmis (įskaitant, bet neapsiribojant rinkodaros veiklą) pažeidė naudotojo sutartį ir platformos taisykles, ji turi teisę nedelsiant uždaryti jūsų sąskaitą, o visas atitinkamas likęs turtas priklausys platformai.