MEXC akcijų ateities sandoriai: JAV Akcijos, valdomos kriptovaliutų
Prekiaukite JAV akcijų judėjimais naudodami kriptovaliutą kaip maržą – nulinės kliūtys, maksimalus lankstumas
Akcijų ateities sandorių poros
Ateityje bus pridėta daugiau prekybos porų, kad būtų patenkinti įvairūs vartotojų poreikiai.
Pagrindinės savybės
Mažiausi prekybos mokesčiai
Patirkite itin konkurencingus prekybos mokesčius – pradedant nuo 0.00% teikėjo ir baigiant 0.00% pirkėjo JAV akcijų ateities sandorių poroms.
Sinchronizuota su JAV. Prekybos valandomis
Prekiaukite sinchroniškai su tikra JAV akcijų rinka, kad patirtumėte autentišką prekybos patirtį.
Pirmaujantis rinkos gylis
Išsamus likvidumas užtikrina stabilias kainas rinkos nepastovumo metu, sumažindamas nuosmukius ir pagerindamas sandorių vykdymą.
Suderinama su nuolatinių ateities sandorių patirtimi
Sklandus perėjimas – ta pati prekybos sąsaja ir patirtis kaip ir nuolatiniai ateities sandoriai, be papildomo mokymosi.
DUK
K1. Kaip apmokestinamas finansavimo tarifas?
MEXC akcijų ateities sandoriams šiuo metu netaikomi finansavimo mokesčiai – nėra jokių laikymo išlaidų.
K2. Kaip apskaičiuojamas PNL?
Formulė: PNL = (uždarymo kaina – įėjimo kaina) × svertas × akcijų skaičius × kryptis (ilgoji = +1, trumpoji = –1)Pavyzdžiai:1) Pelnas iš ilgos pozicijos: Pirkite 1 Apple (AAPL) akciją už $100 (darant prielaidą, kad sutartis reiškia 1 akciją) ir uždarykite ją ties $105. Pelnas = (105 – 100) × 1 × 1 = $52) Pelnas iš trumpos pozicijos: Parduokite 1 Tesla (TSLA) akciją už $200, o sandorio uždarymo kaina – $195. Pelnas = (195 – 200) × 1 × 1 × (−1) = $5
K3. Kaip inicijuojamas likvidavimas?
MEXC taiko rizikos valdymo mechanizmą, atitinkantį pagrindinius nuolatinių ateities sandorių principus:1) Sistema nuolat stebi palaikymo maržos normą.2) Marža apskaičiuojama pagal sąžiningą kainą.3) Jei maržos norma nukrenta žemiau iš anksto nustatytos likvidavimo ribos, sistema automatiškai inicijuos likvidavimą, kad apribotų galimus nuostolius.
K4. Kaip nustatoma sąžininga akcijų ateities sandorių kaina?
Sąžininga kaina nustatoma pagal naujausią bazinės JAV akcijos sandorio kainą.
K5. Koks maržos režimas palaikomas akcijų ateities sandoriams?
Palaikomas tik izoliuotos maržos režimas.
K6. Ar galiu prekiauti akcijų ateities sandoriais rinkos uždarymo metu?
Uždarymo laikotarpiais naudotojai gali atšaukti neįvykdytus pavedimus ir pridėti maržą, bet negali pateikti naujų pavedimų ar uždaryti esamų pozicijų. Norint išvengti galimų nuostolių dėl kainų svyravimų, patariama uždaryti pozicijas prieš užsidarant rinkai. Prekybos valandos atitinka NYSE ir NASDAQ tvarkaraščius, įskaitant švenčių dienas.
K7. Ar akcijų ateities sandoriai palaiko finansinį svertą?
MEXC akcijų ateities sandoriai palaiko iki 5 kartų didesnį svertą. Prekyba svertu padidina tiek potencialų pelną, tiek riziką, įskaitant likvidavimo ar neigiamo balanso galimybę. Naudotojams rekomenduojama būti atsargiems renkantis sverto koeficientą.
K8. Kaip pozicijos tvarkomos akcijų skaidymo arba atvirkštinio skaidymo metu?
Akcijų skaidymo, atvirkštinio skaidymo ar dividendų koregavimo atveju platforma inicijuos išankstinį atvirų pozicijų atsiskaitymą, kad būtų išvengta netikėto kintamumo. Prekyba bus atnaujinta įprastai po atsiskaitymo. Naudotojams rekomenduojama stebėti oficialius pranešimus apie atnaujinimus.