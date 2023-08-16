Prekiautojo pasirinkimas
Pasirinkite geriausiai veikiančius prekybininkus pagal bendrą reitingą, ROI ir kitus kriterijus.
Nustatyti sandorių kopijavimo parametrus
Nustatykite parametrus, susijusius su prekyba kopijavimu ir rizikos valdymu, pvz., sandorių kopijavimo režimą, maržą ir pavedimo pateikimo metodą, kai norite atidaryti poziciją.
Sekite, kad atidarytumėte / uždarytumėte
Nustačius kopijavimo prekybos parametrus, sistema realiu laiku stebės prekiautojo atidarymo ir uždarymo signalus, automatiškai atidarydama ir uždarydama pozicijas už jus.