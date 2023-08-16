MEXC sandorių kopijavimas yra paprasta, bet efektyvi funkcija visiems prekiautojams ir jų pasekėjams. Sekėjai gali be vargo sekti savo pasirinktą patyrusį prekiautoją, o kai prekiautojas inicijuoja pagrindinį sandorį, sistema automatiškai pateiks sekėjui pavedimą pagal jo strategiją. Prekybininkas taip pat gaus dalį sekėjo pelno!
Susijunkite su dideliu sekėjų būriu ir gaukite dalį sekėjų pelno.
Palaukite, kol jūsų paraiška bus patvirtinta. Tai paprastai užtrunka 1–2 dienas.
Sistema automatiškai pateiks pavedimus jūsų sekėjams.
Sekite patyrusį prekiautojus ir daugiau niekada nepraleiskite rinkos tendencijų.
Perveskite lėšas į savo Spot sąskaitą
Užpildykite kopijavimo prekybos duomenis
Patyrę prekiautojai gali pritaikyti savo prekybos įgūdžius ir padėti sekėjams sudaryti pelningus sandorius, iš kurių jie gali gauti pelno dalį. Stebėtojai gali be vargo sekti protingas prekybos strategijas vos vienu paspaudimu.
Sistema pateiks pavedimus sekėjams pagal prekiautojo strategiją.
Naudotojams tereikia pervesti lėšas į savo sandorių kopijavimo sąskaitą, užpildyti savo duomenis ir pradėti kopijuoti sandorius.
Visi prekiautojai turi didelę prekybos patirtį ir įspūdingą portfelį. Jie buvo patvirtinti po kruopščios MEXC peržiūros.