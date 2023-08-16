Loading...

MEXC sandorių kopijavimas

Prekyba dabar yra lengvesnė nei bet kada

50,000+

Bendras kopijuojamų sandorių naudotojų skaičius

1,000,000,000+ USDT

Bendra kopijuojamų sandorių suma

Kas yra sandorių kopijavimas?

MEXC sandorių kopijavimas yra paprasta, bet efektyvi funkcija visiems prekiautojams ir jų pasekėjams. Sekėjai gali be vargo sekti savo pasirinktą patyrusį prekiautoją, o kai prekiautojas inicijuoja pagrindinį sandorį, sistema automatiškai pateiks sekėjui pavedimą pagal jo strategiją. Prekybininkas taip pat gaus dalį sekėjo pelno!

Kaip pradėti sandorių kopijavimą?

Jei turite daug prekybos patirties ir tvirtą nuomonę apie rinką, galite kreiptis dėl galimybės tapti prekiautoju ir gauti pelno dalį.

Tapkite prekiautoju

Susijunkite su dideliu sekėjų būriu ir gaukite dalį sekėjų pelno.

Pateikti paraišką

Palaukite, kol jūsų paraiška bus patvirtinta. Tai paprastai užtrunka 1–2 dienas.

Pradėkite prekybą pagrindiniais sandoriais

Sistema automatiškai pateiks pavedimus jūsų sekėjams.

Jei esate paprastas naudotojas, kuris nenori praleisti naujausių rinkos tendencijų, galite tiesiog sekti patyrusį prekiautoją ir nukopijuoti jo sandorius.

Tapk sekėju

Sekite patyrusį prekiautojus ir daugiau niekada nepraleiskite rinkos tendencijų.

Pervesti lėšas

Perveskite lėšas į savo Spot sąskaitą

Sekite prekiautoją

Užpildykite kopijavimo prekybos duomenis

Sandorių kopijavimo pranašumai

  • Laimi visi

    Patyrę prekiautojai gali pritaikyti savo prekybos įgūdžius ir padėti sekėjams sudaryti pelningus sandorius, iš kurių jie gali gauti pelno dalį. Stebėtojai gali be vargo sekti protingas prekybos strategijas vos vienu paspaudimu.

  • Automatizuota sistema

    Sistema pateiks pavedimus sekėjams pagal prekiautojo strategiją.

  • Žemas įėjimo barjeras

    Naudotojams tereikia pervesti lėšas į savo sandorių kopijavimo sąskaitą, užpildyti savo duomenis ir pradėti kopijuoti sandorius.

  • Profesionalu ir patikima

    Visi prekiautojai turi didelę prekybos patirtį ir įspūdingą portfelį. Jie buvo patvirtinti po kruopščios MEXC peržiūros.

Nepraleiskite jokių pagrindinių rinkos tendencijų. Pradėkite sandorių kopijavimą dabar!

Dažnai užduodami klausimai (DUK)