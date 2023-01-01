1. Šis įvykis skirtas specialiai pakviestiems naudotojams, gavusiems oficialius renginio el. laiškus ar kitus pranešimus iš MEXC.
2. Ateities sandorių sąskaitos grynasis įnašas turi atitikti įvykio sąlygas mažiausiai dvi dienas. Galiojanti įnašo suma ateities sandorių sąskaitoje = įplaukų suma įvykio laikotarpiu - išplaukų suma įvykio laikotarpiu.
3. Registracija laikoma sėkminga, kai per vieną dieną įvykdoma nurodyta ateities sandorių prekybos apimtis. Užsiregistravę vieną dieną, kitą dieną galėsite registruotis iš naujo. Sistema atsinaujina pagal UTC+8 laiko juostą. Registruojantis kasdien, registracijos dienos bus skaičiuojamos iš eilės. Atlygiai bus skirstomi atsižvelgiant į didžiausią iš eilės per įvykio laikotarpį sukauptų registravimosi dienų skaičių ir negali būti sumuojami.
4. Prekybos skatinamasis atlygis bus apskaičiuojamas pagal jūsų ateities sandorių prekybos apimtį, kurios prekybos mokesčiai per įvykio laikotarpį yra > 0. Prekiaukite bet kokia kriptovaliuta – atlygį gausite pagal aukščiausią jums prieinamą lygį.
5. Įvykio atlygiai bus paskirstyti kaip premija į ateities sandorių sąskaitą per 3 darbo dienas po įvykio pabaigos. Premija galioja 7 dienas.
6. MEXC turi teisę pašalinti iš įvykio dalyvius, kurie įvykio metu elgiasi nesąžiningai ar piktnaudžiauja sistema. Tai apima kelių paskyrų kūrimą papildomoms premijoms gauti bei kitą draudžiamą veiklą, susijusią su neteisėtais, apgaulingais ar kenksmingais tikslais, pavyzdžiui, dirbtinį prekybos apyvartos didinimą ar sukčiavimą.
7. MEXC pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti įvykį ar jo taisykles. Jei bus atliekami pakeitimai, papildomai apie tai nebus pranešama.
8. MEXC pasilieka galutinio šio įvykio sąlygų aiškinimo teisę. Jei turi klausimų, kreipkis į klientų aptarnavimo tarnybą.