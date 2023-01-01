countdown-iconĮvykis baigiasi po
  • Įvykis prasideda

    1970-01-01 08:00

  • Įvykis baigiasi

    1970-01-01 08:00

  • Atlygio paskirstymas

    10 darbo dienų po įvykio pabaigos

  • Į šį įvykį gali registruotis tik naudotojai, kurie nėra atlikę savo pirmojo ateities sandorio.

Atraskite Kalėdų stebuklus kiekvienoje dėžutėje!

Už kiekvienus 0 taškus (-ų) galėsite atidaryti kalėdinę dėžutę su puikiais prizais!

          Naujoko pažangos iššūkis
          Kalėdų lyderių lentelė
          Kasdien ir kas savaitę – daugybė taškų!
          Vykdykite paskirtas užduotis įvykio laikotarpiu, kad uždirbtumėte taškų!
          Registruotis į įvykį
          Įneškite ≥ 0 USDT per 7 dienas nuo registracijos
          Atlikite savo pirmąjį ateities sandorį
          Savaitės užduotys

          Ateities sandorių prekybos dienos šią savaitę

          Ateities sandorių prekybos apimtis šią savaitę

          Įvert. Taškai šią savaitę

          Paskutinį kartą atnaujinta: -- Kiekvieną savaitę bus įskaityti taškai už geriausiai įvykdytą savaitinę užduotį.

          Taisyklės ir sąlygos

          1. Naudotojai turi užsiregistruoti įvykyje, kad galėtų gauti atlygius.

          2. Skaičiuojant įtraukiami tik grandinės, „fiat“ ir P2P įnešimai.

          3. Bus skaičiuojamos tik ateities sandorių prekybos apimtys, kurių mokesčiai >0 (išskyrus stabilių monetų ateities sandorius, tokius kaip USDC / USDT). Visa prekybos statistika bus skaičiuojama UTC+8 laiko juostoje.

          4. Subpaskyros, rinkos formuotojai ir institucinės paskyros negali dalyvauti.

          5. Atlygiai bus peržiūrėti ir paskirstyti per 10 darbo dienų po įvykio pabaigos. Dėl fizinio atlygio mūsų klientų aptarnavimo komanda susisieks su laimėtojais tiesiogiai ir susitars dėl pristatymo.

          6. Prieš naudodami premijas, susipažinkite su ateities sandorių premijų taisyklėmis.

          7. Dalyviai privalo griežtai laikytis paslaugų teikimo sąlygų. MEXC pasilieka teisę diskvalifikuoti naudotojus, įtariamus dalyvavimu „Wash Trading“, masinių sąskaitų registravimu, savarankiška prekyba ar manipuliavimu rinka įvykio metu.

          8. MEXC pasilieka teisę keisti šio įvykio sąlygas be išankstinio įspėjimo.

          9. MEXC pasilieka galutinio šio įvykio sąlygų aiškinimo teisę. Jei turite klausimų, susisiekite su klientų aptarnavimo komanda.

