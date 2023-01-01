Taisyklės ir sąlygos
1. Naudotojai turi užsiregistruoti įvykyje, kad galėtų gauti atlygius.
2. Skaičiuojant įtraukiami tik grandinės, „fiat“ ir P2P įnešimai.
3. Bus skaičiuojamos tik ateities sandorių prekybos apimtys, kurių mokesčiai >0 (išskyrus stabilių monetų ateities sandorius, tokius kaip USDC / USDT). Visa prekybos statistika bus skaičiuojama UTC+8 laiko juostoje.
4. Subpaskyros, rinkos formuotojai ir institucinės paskyros negali dalyvauti.
5. Atlygiai bus peržiūrėti ir paskirstyti per 10 darbo dienų po įvykio pabaigos. Dėl fizinio atlygio mūsų klientų aptarnavimo komanda susisieks su laimėtojais tiesiogiai ir susitars dėl pristatymo.
6. Prieš naudodami premijas, susipažinkite su ateities sandorių premijų taisyklėmis.
7. Dalyviai privalo griežtai laikytis paslaugų teikimo sąlygų. MEXC pasilieka teisę diskvalifikuoti naudotojus, įtariamus dalyvavimu „Wash Trading“, masinių sąskaitų registravimu, savarankiška prekyba ar manipuliavimu rinka įvykio metu.
8. MEXC pasilieka teisę keisti šio įvykio sąlygas be išankstinio įspėjimo.
9. MEXC pasilieka galutinio šio įvykio sąlygų aiškinimo teisę. Jei turite klausimų, susisiekite su klientų aptarnavimo komanda.