Iki --x lankstaus sverto.Didesnis likvidumas, mažesni spredai.

24 val. apimtis (USD)

0

Ateities sandorių poros

0

Nulinio mokesčio prekybos poros

0

Ateities sandorių lyderių lentelė

Populiaru
Laimėtojai
Nauja

Populiaru

Laimėtojai

Nauja

Ateities sandorių produktai

USDT-M ateities sandoriai

Nuolatiniai ateities sandoriai su USDT užstatu

Prekiauti

COIN-M ateities sandoriai

Nuolatiniai ateities sandoriai su kriptovaliutos užstatu

Prekiauti

USDC-M ateities sandoriai

Ateities sandoriai sudaryti USDC

Sekite naujienas

Ateities sandorių statistika

Stebėkite realiu laiku ateities sandorių prekybos duomenis, pozicijas, ilgųjų / trumpųjų pozicijų santykius ir likvidacijas, bei sužinokite, kaip prekiauja profesionalai.

Kodėl verta rinktis MEXC ateities sandorius?

Mažiausi mokesčiai rinkoje

Prekiaukite su mažiausiais mokesčiais! -- ateities sandorių teikėjo mokesčiai, -- ateities sandorių pirkėjo mokesčiai.

Populiariausi tokenai

Greičiausias įtraukimas į prekybą, didžiausias kriptovaliutų pasirinkimas, daugiau nei 600 ateities sandorių porų ir laisvai reguliuojamas svertas iki --x.

Aukščiausias rinkoje likvidumas

Daugiau nei 90% prekybos porų pasižymi aukščiausiu likvidumu, užtikrinančiu stabilumą net ir ekstremaliomis rinkos sąlygomis ir apsaugančiu nuo netikėto likvidavimo.

Svarbiausia naudotojai

Klientų aptarnavimas visą parą, profesionalus ir greitas problemų sprendimas.

Kas yra ateities sandorių prekyba?

Šis vaizdo įrašas supažindins su ateities sandorių prekybos pagrindais – greitai suprasite, kaip prekiauti.

Pradėkite prekiauti ateities sandoriais dabar – spauskite mygtuką toliau!

Apie MEXC ateities sandorius

Sužinokite daugiau apie ateities sandorius

Kitos ateities sandorių programėlės

Partneris

Tapkite MEXC ateities sandorių partneriu ir gaukite didesnius reklamos atlygius

VIP

Tapkite MEXC ateities sandorių VIP nariu ir mėgaukitės specialiais tarifais, fiat valiutos įmokėjimo ir išėmimo paslaugomis bei aukščiausios kokybės privalumais.

Nuskaitykite, kad atsisiųstumėte programėlę„iOS“ ir „Android“

Pradėkite prekiauti ateities sandoriais