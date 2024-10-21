ZENQ

ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem.

VardasZENQ

ReitingasNo.2699

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.02%

Cirkuliuojantis kiekis163,961,332.66790336

Maksimali pasiūla500,000,000

Bendra pasiūla500,000,000

Cirkuliacijos norma0.3279%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.023865997751161782,2024-10-21

Mažiausia kaina0.000057039167451318,2025-01-19

Vieša blokų grandinėBSC

ĮvadasZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...