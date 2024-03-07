WUSD

Worldwide USD is a Worldwide Stablecoin Payment Network utilizing the distributed ledger technology of blockchains to create a decentralized and global network for real-time payment scenarios.

VardasWUSD

ReitingasNo.1502

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)29.59%

Cirkuliuojantis kiekis4,504,333.015336

Maksimali pasiūla

Bendra pasiūla4,504,333.015336

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas270.4162182817443,2024-03-07

Mažiausia kaina0.9193743352790505,2025-04-06

Vieša blokų grandinėETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...