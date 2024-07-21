WUF

WUFFI is a community-driven, multi-chain meme coin focused on blockchain gamers. With a focus on innovation, inclusivity, and community engagement, WUFFI provides a fun and rewarding experience for its members across multiple blockchain networks.

VardasWUF

ReitingasNo.1275

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis83,558,081,795,324.33

Maksimali pasiūla100,000,000,000,000

Bendra pasiūla83,558,081,795,324.33

Cirkuliacijos norma0.8355%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.000001672523205827,2024-07-21

Mažiausia kaina0.00000009037985753,2025-09-07

Vieša blokų grandinėSOL

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...