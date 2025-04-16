USD1

USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.

VardasUSD1

ReitingasNo.43

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0006%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)22.84%

Cirkuliuojantis kiekis2,702,081,180.5718207

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla2,702,081,180.5718207

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas1.0147221909224569,2025-05-12

Mažiausia kaina0.990972014891515,2025-04-16

Vieša blokų grandinėETH

Loading...