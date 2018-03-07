TUSD

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

VardasTUSD

ReitingasNo.122

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0001%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)8.48%

Cirkuliuojantis kiekis494,515,083

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla494,515,083

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data2018-03-07 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą1 USDT

Visų laikų rekordas1.364490032196045,2018-05-16

Mažiausia kaina0.917876956195,2020-03-13

Vieša blokų grandinėETH

