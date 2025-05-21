TGT

TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.

VardasTGT

ReitingasNo.2493

Rinkos kapitalizacija$0,00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0,00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0,71%

Cirkuliuojantis kiekis160.822.499

Maksimali pasiūla1.000.000.000

Bendra pasiūla1.000.000.000

Cirkuliacijos norma0.1608%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.21934455720639162,2025-05-21

Mažiausia kaina0.003002904887094426,2025-09-02

Vieša blokų grandinėIMMUTABLE

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

