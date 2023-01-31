STRD

Stride is the leading liquid staking provider in the Cosmos and Modular ecosystems.

VardasSTRD

ReitingasNo.1468

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.19%

Cirkuliuojantis kiekis87,825,728

Maksimali pasiūla100,000,000

Bendra pasiūla87,826,193

Cirkuliacijos norma0.8782%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas8.049216823612836,2024-02-06

Mažiausia kaina0.009846763005748575,2023-01-31

Vieša blokų grandinėSTRD

ĮvadasStride is the leading liquid staking provider in the Cosmos and Modular ecosystems.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

