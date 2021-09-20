SCCP

The S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences.

ReitingasNo.2877

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.35%

Cirkuliuojantis kiekis5,352,098

Maksimali pasiūla20,000,000

Bendra pasiūla20,000,000

Cirkuliacijos norma0.2676%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas149.7978133807041,2021-11-29

Mažiausia kaina0,2021-09-20

Vieša blokų grandinėCHZ

ĮvadasThe S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences.

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

