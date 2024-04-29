RUNECOIN

RSIC•GENESIS•RUNE (RUNECOIN), built with the Runes Protocol, is the first Pre-Rune airdropped to the early adopters of Ordinals. It creates a unique opportunity for people to engage with Bitcoin, setting the stage for a more vibrant and user-centric ecosystem.

VardasRUNECOIN

ReitingasNo.3708

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis0

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla21,000,000,000

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.018458143530806694,2024-04-29

Mažiausia kaina0.000125639726482547,2025-09-23

Vieša blokų grandinėBTCRUNES

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...