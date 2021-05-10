RLC

RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.”

VardasRLC

ReitingasNo.377

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)9.58%

Cirkuliuojantis kiekis86,999,784.9868455

Maksimali pasiūla86,999,784.9868455

Bendra pasiūla86,999,784.9868455

Cirkuliacijos norma1%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas16.25819503,2021-05-10

Mažiausia kaina0.148837272278,2018-12-15

Vieša blokų grandinėETH

RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as "a decentralized marketplace for cloud resources."

