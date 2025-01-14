PONGO

Pongo isn’t just any skunk—he’s a warrior born in the meme coin trenches, where countless tokens rise and fall in the blink of an eye. Born with black and white fur, Pongo wears his colors with pride, symbolizing his loyalty to XRP and his mission to unite meme coins under one flag. For Pongo, the XRP blockchain isn’t just a platform—it’s his battleground, and he’s ready to lead the meme coin revolution.

VardasPONGO

ReitingasNo.2094

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis99,999,999,999,999

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla99,999,999,999,999

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.000000198118835201,2025-01-14

Mažiausia kaina0.00000000590108406,2025-06-22

Vieša blokų grandinėXRP

ĮvadasPongo isn’t just any skunk—he’s a warrior born in the meme coin trenches, where countless tokens rise and fall in the blink of an eye. Born with black and white fur, Pongo wears his colors with pride, symbolizing his loyalty to XRP and his mission to unite meme coins under one flag. For Pongo, the XRP blockchain isn’t just a platform—it’s his battleground, and he’s ready to lead the meme coin revolution.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
Paieška
Mėgstamiausi
PONGO/USDT
PONGO
----
--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (PONGO)
--
24 val. suma (USDT)
--
Diagrama
Informacija
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Rinkos sandoriai
Spot
Atviri pavedimai（0）
Pavedimų istorija
Prekybos istorija
Atviros pozicijos (0)
MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
PONGO/USDT
--
--
‎--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (PONGO)
--
24 val. suma (USDT)
--
Diagrama
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Informacija
Atviri pavedimai（0）
Pavedimų istorija
Prekybos istorija
Atviros pozicijos (0)
Loading...