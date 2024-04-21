OMNI

Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers.

ReitingasNo.281

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)165.54%

Cirkuliuojantis kiekis34,478,820.35655884

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla87,437,755.42283227

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas29.92704350233133,2024-04-21

Mažiausia kaina1.3721862533418974,2025-07-06

Vieša blokų grandinėETH

Loading...