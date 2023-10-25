OGGYETH

Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world.

VardasOGGYETH

ReitingasNo.2899

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis201,272,222,574.11108

Maksimali pasiūla420,000,000,000

Bendra pasiūla201,272,222,574.11108

Cirkuliacijos norma0.4792%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.000029866130018522,2023-10-25

Mažiausia kaina0.000000055800536439,2024-11-22

Vieša blokų grandinėETH

ĮvadasOggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world.

Loading...