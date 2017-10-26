NULS

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

VardasNULS

ReitingasNo.2429

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.17%

Cirkuliuojantis kiekis113,857,696.5777084

Maksimali pasiūla210,000,000

Bendra pasiūla133,028,341.37368484

Cirkuliacijos norma0.5421%

Išleidimo data2017-10-26 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą0.098 USDT

Visų laikų rekordas8.54049015045166,2018-01-10

Mažiausia kaina0.005605749618384308,2025-09-24

Vieša blokų grandinėNULS

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

