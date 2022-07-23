MUDOL2

Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles.

VardasMUDOL2

ReitingasNo.2985

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis21,748,353

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla331,266,162.48

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.4799203890002215,2022-07-23

Mažiausia kaina0.00090109309026035,2025-04-24

Vieša blokų grandinėBSC

ĮvadasHero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

