Step into the future of gaming with Megalink, the ultimate Web3 Gaming Platform that's setting new standards in the digital realm. Designed to onboard AAA titles crafted on the Unreal Engine, Megalink will bring seamless experience and quality games to Web3 gaming. Megalink platform supports a multi-chain environment to ensure scalability, interoperability, and the smooth development of games.

ReitingasNo.3895

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis0

Maksimali pasiūla1,000,000,000

Bendra pasiūla1,000,000,000

Cirkuliacijos norma0%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.07195836094905811,2024-12-06

Mažiausia kaina0.000463361383051603,2025-07-29

Vieša blokų grandinėBSC

ĮvadasStep into the future of gaming with Megalink, the ultimate Web3 Gaming Platform that's setting new standards in the digital realm. Designed to onboard AAA titles crafted on the Unreal Engine, Megalink will bring seamless experience and quality games to Web3 gaming. Megalink platform supports a multi-chain environment to ensure scalability, interoperability, and the smooth development of games.

