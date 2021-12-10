METAV

MetaVPad is a metaverse-themed launchpad that claims to be “building the metaverse, one block at a time.” MetaVPad sees the metaverse as the next generation of the internet and wants to democratize access to its future. It helps fuel, refine, and supercharge different projects building in the metaverse, from social networks over non-fungible token projects to blockchain-based infrastructure and interoperability protocols or even blockchain games.

VardasMETAV

ReitingasNo.6786

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis0

Maksimali pasiūla5,000,000,000

Bendra pasiūla220,000,000

Cirkuliacijos norma0%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.9426878513314326,2021-12-10

Mažiausia kaina0.000995251574841823,2025-07-05

Vieša blokų grandinėBSC

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...