Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

ReitingasNo.2014

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.05%

Cirkuliuojantis kiekis1,242,920,897.5790398

Maksimali pasiūla

Bendra pasiūla1,300,000,000

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data2018-03-15 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą0.076 USDT

Visų laikų rekordas0.7744539976119995,2018-05-04

Mažiausia kaina0.001103493525194095,2025-09-23

Vieša blokų grandinėETH

ĮvadasLoom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

