IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains.

ReitingasNo.2013

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.01%

Cirkuliuojantis kiekis1,614,108,242.256039

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla2,125,348,775.8822188

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data2019-04-08 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą0.2575 USDT

Visų laikų rekordas0.31768324,2021-04-11

Mažiausia kaina0.000234721767649552,2025-07-07

Vieša blokų grandinėIRIS

