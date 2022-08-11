INTR

Interlay is a decentralized network dedicated to connecting crypto-currencies like Bitcoin with DeFi platforms like Polkadot and Ethereum. The Interlay network is hosted as a Polkadot parachain and will be connected to Cosmos, Ethereum and other major DeFi networks.

VardasINTR

ReitingasNo.2995

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.03%

Cirkuliuojantis kiekis67,020,250.9

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla1,000,000,000

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.15971427645110478,2022-08-11

Mažiausia kaina0.001354349578774946,2025-09-10

Vieša blokų grandinėINTR

