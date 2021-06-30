HYDRA

Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.

VardasHYDRA

ReitingasNo.1658

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.27%

Cirkuliuojantis kiekis29,007,968.1303349

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla32,033,244.8151566

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data2021-06-30 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas52.17624526,2021-04-03

Mažiausia kaina0.10581357129801083,2025-09-23

Vieša blokų grandinėNONE

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...