GRAMPUS

GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies.

VardasGRAMPUS

ReitingasNo.

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0

Cirkuliuojantis kiekis--

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla1,000,000,000

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas,

Mažiausia kaina,

Vieša blokų grandinėBASE

ĮvadasGRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
Paieška
Mėgstamiausi
GRAMPUS/USDT
GRAM Ecosystem
----
--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (GRAMPUS)
--
24 val. suma (USDT)
--
Diagrama
Informacija
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Rinkos sandoriai
Spot
Atviri pavedimai（0）
Pavedimų istorija
Prekybos istorija
Atviros pozicijos (0)
MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
GRAMPUS/USDT
--
--
‎--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (GRAMPUS)
--
24 val. suma (USDT)
--
Diagrama
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Informacija
Atviri pavedimai（0）
Pavedimų istorija
Prekybos istorija
Atviros pozicijos (0)
Loading...