GAT

Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.

VardasGAT

ReitingasNo.4170

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis0

Maksimali pasiūla100,000,000

Bendra pasiūla100,000,000

Cirkuliacijos norma0%

Išleidimo data2024-04-20 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą0.5 USDT

Visų laikų rekordas46.85788471173177,2024-06-25

Mažiausia kaina0.5029087773066527,2025-04-15

Vieša blokų grandinėGAT

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...