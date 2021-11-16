DAI

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

VardasDAI

ReitingasNo.27

Rinkos kapitalizacija$0,00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0,00

Rinkos dalis0.0013%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)%2,13

Cirkuliuojantis kiekis5.365.382.702,664872

Maksimali pasiūla

Bendra pasiūla5.365.382.702,664872

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą1 USDT

Visų laikų rekordas3.668397883943107,2021-11-16

Mažiausia kaina0.8970032280541823,2023-03-11

Vieša blokų grandinėETH

