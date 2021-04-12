BUNNY

PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.

ReitingasNo.3327

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis510,232

Maksimali pasiūla1,000,000

Bendra pasiūla910,789

Cirkuliacijos norma0.5102%

Išleidimo data2021-04-12 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas553.31998667,2021-04-27

Mažiausia kaina0.04512060669859712,2025-04-07

Vieša blokų grandinėBSC

