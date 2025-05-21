BROAK

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

ReitingasNo.2255

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.05%

Cirkuliuojantis kiekis618,540,783.2832206

Maksimali pasiūla690,000,000

Bendra pasiūla690,000,000

Cirkuliacijos norma0.8964%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.013834281736984748,2025-06-03

Mažiausia kaina0.00037184903730048,2025-05-21

Vieša blokų grandinėBASE

Loading...