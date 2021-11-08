BOO

SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

ReitingasNo.1523

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.62%

Cirkuliuojantis kiekis9,390,930.32215674

Maksimali pasiūla13,666,000

Bendra pasiūla9,390,930.32215674

Cirkuliacijos norma0.6871%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas39.99008268429096,2021-11-08

Mažiausia kaina0.250611104420171,2025-04-06

Vieša blokų grandinėSONIC

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

