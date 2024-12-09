AIXCB

aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.

ReitingasNo.1895

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis993,506,898

Maksimali pasiūla1,000,000,000

Bendra pasiūla993,506,898

Cirkuliacijos norma0.9935%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.11715465291895416,2025-01-02

Mažiausia kaina0.000575701489026845,2024-12-09

Vieša blokų grandinėBASE

Loading...