AIX9

AthenaX9 is an innovative CFO AI agent that transforms financial decision-making in cryptocurrency markets through its sophisticated market intelligence capabilities. AthenaX9 functions as a strategic financial officer by combining real-time blockchain analytics across 18+ EVM-compatible chains with advanced social sentiment analysis. What sets it apart is its ability to detect and analyze institutional movements, track smart money flows, and provide comprehensive DeFi protocol insights - all while serving as an intelligent financial advisor. For organizations navigating the complex crypto landscape, AthenaX9 delivers actionable intelligence for treasury management, risk assessment, and investment opportunities, enabling data-driven financial strategies that adapt to market dynamics.

VardasAIX9

ReitingasNo.4286

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis0

Maksimali pasiūla1,000,000,000

Bendra pasiūla1,000,000,000

Cirkuliacijos norma0%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.009417529216895617,2025-02-17

Mažiausia kaina0.000552136560158869,2025-06-25

Vieša blokų grandinėBASE

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

