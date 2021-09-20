AIRI

AiRight is an all-in-one platform powered by AI, helping creators make stunning AI-generated artwork and NFTs while protecting their ideas with on-chain copyright. The main focus is on keeping AI creations safe and respected through copyrights.

VardasAIRI

ReitingasNo.3325

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis256,262,565

Maksimali pasiūla1,900,000,000

Bendra pasiūla1,860,000,000

Cirkuliacijos norma0.1348%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.01546651042112,2021-09-20

Mažiausia kaina0.000114427082910979,2025-09-23

Vieša blokų grandinėORAI

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

