AICODE

AICODE is the only code that drives the operation of the ArbCity. Code is to AI what oil is to industry. AICODE will be applied to all aspects of AICode AI: NFT acquisition, application’s value and revenue distribution in AIFI, governance, etc.

VardasAICODE

ReitingasNo.7304

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis0

Maksimali pasiūla1,025,569

Bendra pasiūla1,025,569

Cirkuliacijos norma0%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas164.9932244465079,2023-04-30

Mažiausia kaina0.12697583044226263,2025-07-20

Vieša blokų grandinėARB

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

