MEXC DEX+ paslaugų sutartis
Paskutinį kartą atnaujinta: 2025 m. sausio 31 d.
A) Ši DEX paslaugų sutartis („Sutartis“) yra sutartis tarp jūsų („jūs“, „jūsų“ arba „naudotojas“) ir „MEXC Global“ („mes“, „mūsų“, „mus“ arba „MEXC“). Joje išdėstytos sąlygos, kuriomis reglamentuojamas jūsų naudojimasis MEXC DEX produktais (toliau – DEX) ir susijusiomis prekybos paslaugomis per mexc.com arba bet kurią iš mūsų susijusių svetainių, taikomųjų programų programavimo sąsajų ar mobiliųjų programėlių (toliau kartu – Platforma).
B) Šios sutarties sąlygos papildo Naudotojo sutartį, Privatumo politiką, Rizikos atskleidimą ar kitus susitarimus ar publikacijas, susijusias su MEXC DEX produktais ar prekybos paslaugomis, kurias MEXC skelbia periodiškai (kartu – Teisiniai dokumentai). Jei šios Sutarties sąlygos skiriasi nuo Teisinių dokumentų, taikomos šios Sutarties sąlygos. Prieš pradėdami naudotis mūsų DEX produktais ir susijusiomis paslaugomis, atidžiai perskaitykite šią Sutartį ir Teisinius dokumentus.
C) Naudodamiesi MEXC DEX produktais ir susijusiomis prekybos paslaugomis (toliau – Paslauga arba Paslaugos), jūs patvirtinate, kad perskaitėte, sutikote ir visiškai supratote šios Sutarties ir Teisinių dokumentų sąlygas (įskaitant bet kokius mūsų periodiškai skelbiamus pakeitimus). Jei nesutinkate su bet kuria šios Sutarties ar Teisinių dokumentų sąlyga, turėtumėte nedelsiant nutraukti naudojimąsi Paslaugomis. Toliau naudodamiesi Paslaugomis, jūs besąlygiškai sutinkate su visomis šios Sutarties ir Teisinių dokumentų sąlygomis.
D) Atkreipkite dėmesį, kad tam tikri naudotojai, gyvenantys tam tikrose jurisdikcijose, negali naudotis Paslauga, įskaitant Šiaurės Korėją, Kubą, Sudaną, Siriją, Iraną, žemyninę Kiniją, Singapūrą, Jungtines Amerikos Valstijas, Jungtinę Karalystę, Honkongą, Rusijos kontroliuojamus Ukrainos regionus (šiuo metu įskaitant Krymo, Donecko ir Luhansko sritis), Sevastopolį ir Kanadą (toliau - draudžiamos šalys). Aukščiau pateiktas sąrašas nėra baigtinis ir MEXC gali jį vienašališkai keisti be išankstinio įspėjimo.
A) Paslaugas sudaro agregatoriai, leidžiantys apsikeisti tam tikru skaitmeniniu turtu per įvairius blokų grandinės tinklus (Trečiųjų šalių blokų grandinės). Teikdama Paslaugas MEXC veikia kaip informacijos rodymo platforma ir agentas, pateikiantis pardavimo ar pirkimo pavedimą (Pavedimas), gavęs tinkamą Jūsų nurodymą. Tačiau MEXC negarantuoja minėtų pavedimų įvykdymo ir negarantuoja, kad tokie pavedimai bus pateikti laiku.
B) Skaitmeninės piniginės gali turėti įvairių decentralizuotų blokų grandinės technologijų savybių. Šios decentralizuotos paslaugos skiriasi nuo bankinių finansų įstaigų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad MEXC nėra atsakinga už jūsų privataus rakto ir atsarginių kopijų frazės saugojimą. Jūsų privatus raktas ir mnemoninė frazė buvo patikėti tinkamai įgaliotam trečiosios šalies paslaugų teikėjui. Be to, sutinkate ir suprantate, kad tik jūs atsakote už savo MEXC paskyros ir slaptažodžio konfidencialumo ir saugumo užtikrinimą ir esate atsakingas už visus veiksmus, atliekamus jūsų MEXC paskyrą (įskaitant, bet neapsiribojant, informacijos atskleidimą, informacijos paskelbimą, internetinį sutikimo paspaudimą arba įvairių taisyklių susitarimų pateikimą, internetinį susitarimų atnaujinimą arba paslaugos pirkimą ir t. t.). Jūs prisiimate visą atsakomybę už bet kokius veiksmus ir pareiškimus, padarytus naudojant jūsų paskyras ir slaptažodžius
C) Galite susieti savo asmeninę skaitmeninę piniginę, kad galėtumėte naudotis MEXC DEX+ paslaugomis. Tokiu atveju privatūs raktai ir mnemoninė frazė sukuriami ir saugomi tik jūsų atsakomybe. Nei MEXC, nei jokie įgalioti trečiųjų šalių paslaugų teikėjai neturi prieigos prie jūsų piniginės. Jūs esate visiškai atsakingi už visas operacijas, susijusias su jūsų pinigine, nepriklausomai nuo to, ar jas patvirtinote ar ne. Jūs prisiimate visą atsakomybę už bet kokias pasekmes, kylančias iš šios veiklos.
D) Skaitmeninius išteklius, kurie rodomi mūsų paslaugų išskirtiniuose sąrašuose, parenkami atsižvelgiant į įvairius veiksnius, įskaitant, bet neapsiribojant jų reitingu pripažintose skaitmeninio turto duomenų analizės platformose, tokiose kaip coingecko.com, turto veiklos rezultatais mūsų platformoje bei mūsų politika, susijusia su teikiamais sąrašais. Jūs suprantate ir sutinkate, kad mes nepatvirtiname ir nereklamuojame jokio skaitmeninio turto per bet kurį iš siūlomų sąrašų. Turime teisę savo nuožiūra įtraukti, keisti, atnaujinti arba pašalinti bet kokį Skaitmeninį turtą iš bet kurio pateikiamo sąrašo arba Paslaugų.
E) Jūs sutinkate, kad Paslaugas naudosite tik teisėtais tikslais ir nenaudosite Paslaugų kaip taikomų įstatymų nesilaikymo priemonės. Taip pat sutinkate laikytis šios sutarties, paslaugų teikimo sąlygų, visų taisyklių, sąlygų ir bet kokių kitų pranešimų ar susijusių susitarimų, kuriuos MEXC skelbia ir atnaujina periodiškai, įskaitant pranešimus, procedūrines instrukcijas, rizikos atskleidimus ir kitas taisykles bei sąlygas.
F) Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad Paslauga yra ankstyvoji produkto versija ir dar nėra visiškai patikrinta. Mes neatsakome už jokius nuostolius, kuriuos galite patirti, ir nesame įsipareigoję kompensuoti ar atlyginti nuostolius dėl prarasto skaitmeninio turto, susijusio su bet kokių tokio tipo prototipinių produktų ar paslaugų naudojimu.
A) Kai prisijungiate ir naudojatės Paslaugomis, galite mokėti įvairius mokesčius už dujas. Dujų mokesčius, sukurtus bet kokiose Trečiųjų šalių blokų grandinėse pagal Paslaugas, padengsite jūs.
B) Trečiosios šalies protokolo mokesčiai. Taip pat gali būti taikomi kiti trečiosios šalies protokolo mokesčiai, kurie atsiranda jums pasiekiant ir naudojantis Paslaugomis, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, skaitmeninio turto perdavimą. Tik jūs esate atsakingi už visus ir visus šiuos trečiųjų šalių protokolo mokesčius, kurie gali atsirasti.
C) Paslaugų mokesčiai. Atkreipkite dėmesį, kad MEXC šiuo metu netaiko jokių mokesčių („Paslaugų mokesčiai“), tačiau pasiliekame teisę apmokestinti jus Paslaugų mokesčiais ateityje. Mes galime imti tam tikrus paslaugų mokesčius už paslaugų teikimą jums. Paslaugos mokesčiai gali būti procentinė dalis nuo jūsų operacijos sumos naudojant Paslaugas. Mes išskaičiuosime taikomus Paslaugų mokesčius iš jūsų sandorio sumos kaip mokėjimą už naudojimąsi Paslaugomis. Bet koks Paslaugų mokesčių grafikas kartkartėmis skelbiamas mūsų platformoje, ir mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti tokį mokesčių grafiką, jei toks yra.
A) Paslaugos leidžia prekiauti labai sudėtingomis ir nepastoviomis finansinėmis priemonėmis, todėl prekiaudami jomis galite patirti įvairią riziką, įskaitant, bet neapsiribojant, kibernetinio saugumo riziką ir nuostolių riziką, todėl siūlome susipažinti su šia rizika. Naudodamiesi paslaugomis, jūs patvirtinate, kad susipažinote su šiomis rizikomis.
B) Jūs suprantate ir sutinkate, kad išperkant arba pasiekiant savo Skaitmeninį turtą laikas, per kurį iš tikrųjų gaunate Skaitmeninį turtą į savo skaitmeninę piniginę, gali skirtis, o gautas ir skaitmeninėje piniginėje rodomas Skaitmeninis turtas yra galutinis. MEXC neatsako už jokius nuostolius dėl to, kas paminėta.
C) Jūs sutinkate, kad prisiimate visus nuostolius, atsiradusius dėl savo kaltės ar klaidos, įskaitant, bet neapsiribojant: nesilaikymą operacijos nurodymų, operacijų nevykdymą per mūsų Paslaugas laiku, pamirštus ar nutekintus paskyros saugumo nustatymus, nulaužtus slaptažodžius, kitų asmenų įsilaužimą į jūsų kompiuterį ar įsilaužimą į jį ir (arba) neteisingo adreso įvedimą norint pervesti ar gauti Skaitmeninį turtą.
D) Naudodamiesi paslauga susiedami piniginę, kurios nekontroliuoja MEXC ar jos įgalioti trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, jūs patvirtinate ir sutinkate, kad prisiimate visas pasekmes ir įsipareigojimus, kylančius iš bet kokių operacijų, kurios kyla iš šaltinio ar yra su juo susijusios. Nei MEXC, nei jos įgalioti trečiųjų šalių paslaugų teikėjai nebus atsakingi už bet kokius nuostolius, žalą ar neautorizuotas operacijas, kylančias iš šios veiklos.
E) Jūs suprantate ir sutinkate, kad naudodamiesi paslaugomis galite pasiekti ir naudoti trečiųjų šalių blokų grandines. MEXC neprisiima atsakomybės už jokius ir visus nuostolius, atsiradusius dėl jūsų naudojimosi trečiųjų šalių blokų grandinėmis arba prieiga prie jų. MEXC neatsako už jokius nuostolius, patirtus dėl sutarties pažeidžiamumo, įsilaužimo incidentų, veiklos sustabdymo, nutraukimo ar uždarymo, bankroto, neįprasto sustabdymo ar trečiųjų šalių blokų grandinės operacijų nutraukimo ar kitų galimų rizikų. Be to, jūs sutinkate prisiimti bet kokius nuostolius, kuriuos galite patirti dėl pirmiau nurodytos rizikos. Jei dėl pirmiau nurodytos rizikos patirsite kokių nors nuostolių, jūs suprantate ir sutinkate, kad bet koks skaitmeninis turtas, saugomas jūsų skaitmeninėje piniginėje, gali būti prarastas visam laikui.
F) Paslaugoje taip pat gali būti nuorodų arba funkcijų, leidžiančių pasiekti ar naudoti trečiųjų šalių svetaines (toliau – trečiųjų šalių svetainės) ir programėles (toliau – trečiųjų šalių programėlės), arba kitaip rodyti, įtraukti arba padaryti prieinamą turinį, duomenis, informaciją, paslaugas, programėles ar medžiagą iš trečiųjų šalių (toliau – trečiųjų šalių medžiaga). Bet kokios paslaugose esančios nuorodos į trečiųjų šalių svetaines nereiškia, kad MEXC pritaria jose pateiktiems produktams, paslaugoms, informacijai ir atsisakymams, ir MEXC negarantuoja jose pateiktos informacijos tikslumo. Kai paspaudžiate nuorodą į trečiosios šalies svetainę arba trečiosios šalies programėlę arba prieinate prie jos ir naudojate jas, nors mes ir negalime jūsų įspėti, kad išėjote iš mūsų paslaugų ir jums taikomos kitos svetainės ar paskirties vietos sąlygos (įskaitant privatumo politiką / pranešimus). Tokių Trečiųjų šalių svetainių, Trečiųjų šalių programėlių ir Trečiųjų šalių medžiagos MEXC nekontroliuoja ir jos gali būti „atviros“ programėlės, dėl kurių negalima kreiptis į teismą. MEXC nėra atsakinga ir neatsako už jokias trečiųjų šalių svetaines, trečiųjų šalių programėles ir trečiųjų šalių medžiagą. MEXC teikia nuorodas į šias trečiųjų šalių svetaines ir trečiųjų šalių programėles tik patogumo sumetimais ir neperžiūri, nepatvirtina, nestebi, neremia, negarantuoja ir neteikia jokių pareiškimų, susijusių su trečiųjų šalių svetainėmis ar trečiųjų šalių programėlėmis, arba jų produktais ar paslaugomis arba susijusia trečiųjų šalių medžiaga. Visas nuorodas trečiųjų šalių svetainėse, trečiųjų šalių programėlėse ir trečiųjų šalių medžiagoje naudojate savo pačių rizika. MEXC nėra atsakinga už jokius nuostolius, atsiradusius dėl tokių trečiųjų šalių produktų ir paslaugų naudojimo trečiųjų šalių svetainėse ir trečiųjų šalių programėlėse. MEXC ir kiekviena trečiosios šalies svetainė ir trečiosios šalies programėlė yra nepriklausomi juridiniai asmenys, ir ši Sutartis nesudaro jokios atstovavimo, partnerystės ar bendradarbiavimo santykių tarp šalių. MEXC ir kiekviena trečiosios šalies svetainė ir trečiosios šalies programėlė yra atsakingi už savo atitinkamas pretenzijas, skolas ir ginčus, kylančius dėl atitinkamų jų sutarčių ir susitarimų vykdymo.
G) Trečiųjų šalių blokų grandinės sutrikimai. Jūs suprantate ir sutinkate, kad jei MEXC arba bet kuri trečioji šalis, valdanti blokų grandinę (-es), netinkamai veikia arba paslaugos nutrūksta dėl toliau nurodytų sąlygų, ir jūs negalite naudotis paslaugomis arba negalite atlikti komandų ar atlikti susijusių operacijų ar sandorių, įskaitant, bet neapsiribojant: gedimus, vėlavimą, pertraukimus, sistemos neveikimą, uždelstą sistemos atsaką ar bet kokias kitas nenormalias ir (arba) netikėtas aplinkybes – MEXC neatsako už jokius nuostolius. Šios aplinkybės apima, bet neapsiriboja:
- Trečioji (-iosios) šalis (-ys) sustabdo, nutraukia ir (arba) užbaigia savo veiklą, uždaro ir (arba) neįprastai sustabdo arba nutraukia Paslaugų teikimą;
- Paslaugos sustabdymas dėl techninės priežiūros, kaip paskelbė MEXC arba trečiosios šalies blokų grandinė;
- Sistemai nepavyksta perduoti duomenų;
- Force Majeure įvykis (-iai), dėl kurio (-ių) sustabdomas Trečiosios šalies blokų grandinės veikimas;
- Trečiosios šalies blokų grandinės paslaugos nutraukimas ar vėlavimas dėl įsilaužimo, kompiuterinių virusų, techninių pakeitimų ar gedimų, svetainės atnaujinimų, bankininkystės problemų, laikino uždarymo dėl teisinių ar vyriausybinių nuostatų ir kt.;
- Trečiosios šalies blokų grandinės paslaugos nutraukimas ar vėlavimas dėl to, kad jos kompiuterinė sistema yra sugadinta, sugedusi ar negali normaliai veikti;
- Nuostoliai, atsirandantys dėl techninių problemų, kurių negalima numatyti ar išspręsti panaudojant esamas pramonės technologijas;
- Jūsų ar kitų trečiųjų šalių nuostoliai, atsiradę dėl trečiosios šalies kaltės ar delsimo;
- Nuostoliai, kuriuos jūs ar kitos trečiosios šalys patiria dėl įstatymų, teisės aktų ir (arba) vyriausybės įsakymų pakeitimų;
- Jūsų ar kitų trečiųjų šalių nuostoliai, atsirandantys dėl Force Majeure įvykių, atsiradusių dėl nenumatytų, neišvengiamų ir (arba) neišsprendžiamų objektyvių aplinkybių.
Suprantate ir sutinkate, kad dėl pirmiau minėtų priežasčių gali atsirasti neįprastų sandorių, kainų svyravimų, rinkos svyravimų, rinkos pertrūkių ir kitų galimų neįprastų aplinkybių. Taip pat suprantate, kad čia pateiktas rizikos atskleidimo pareiškimas nėra ir negali būti išsamus ar išsamus. MEXC gali atsisakyti vykdyti jūsų komandas, atsižvelgdamas į faktines aplinkybes. Be to, jūs suprantate ir sutinkate, kad MEXC nėra atsakinga už jokius nuostolius, kylančius dėl bet kurios iš pirmiau minėtų aplinkybių arba su jomis susijusius.
Specialus priminimas: Laikoma, kad naudodamiesi mūsų paslaugomis sutikote patys valdyti galimą su tuo susijusią riziką, įvertinti investicijų į Skaitmeninį turtą vertę ir riziką bei prisiimti galimą finansinę riziką prarasti visas savo investicijas. Laikoma, kad sutikote atsižvelgti į savo finansines sąlygas ir rizikos toleranciją prieš pradėdami bet kokią maržos prekybą, ir aiškiai pripažįstate investavimo į skaitmeninį turtą riziką. Jūs suprantate, kad galite uždirbti pelno arba patirti nuostolių, kai užsiimate maržos prekyba skaitmeniniu turtu. Rizikos priminimas šioje Sutartyje nenurodo visų rizikų, susijusių su skaitmeninio turto maržos prekyba. Patariama tai aiškiai suprasti ir priminti, kad tokios investicijos gali būti susijusios su didele rizika, todėl rekomenduojama investuoti apdairiai.
A) Jūs patvirtinate, kad naudojatės mūsų Platformos Paslaugomis savo noru, atsižvelgdami į savo finansinę padėtį ir rizikų supratimą, kurie nėra niekaip susiję nei su mumis, nei su trečiosiomis šalimis.
B) Visi mūsų atliekami sandoriai su jumis bus atliekami tik „vykdymo“, be „ konsultacijų“ ir „kaip yra“ pagrindu. Dėl investicijų turite vadovautis savo sprendimais ir neturite teisės prašyti mūsų investavimo patarimų dėl bet kokių sandorių. MEXC neteikia ir neprivalo teikti jums jokių investavimo konsultacijų.
A) MEXC negarantuoja paslaugos rezultatų, o jūs patys atsakote už išsamų situacijos įvertinimą naudodamiesi mūsų Paslaugomis. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad visus nuostolius ar įsipareigojimus, kylančius iš rizikų, susijusių su Paslaugų naudojimu, prisiimate patys, o MEXC už juos neatsako. Pripažįstate, kad galite patirti nuostolių užsiimdami DEX prekyba, ir sutinkate prisiimti visus tokius nuostolius.
B) Pripažįstate ir sutinkate, kad esate atsakingi už visus įsipareigojimus, nuostolius ar bet kokio pobūdžio išlaidas, kurios mums gali kilti dėl to, kad neįvykdėte kokių nors savo įsipareigojimų, taip pat dėl MEXC veiksmų, atliktų pagal jūsų nurodymus ar leidžiamu būdu pagal šią Sutartį, Naudotojo sutartį ir kitas taisykles ar susitarimus dėl mūsų Paslaugų naudojimo, kuriuos periodiškai skelbiame.
C) Sutinkate ir patvirtinate, kad mes neprisiimame atsakomybės už jokius nuostolius, išlaidas ar sąnaudas, kuriuos patirsite negalėdami atlikti sandorio ar dėl priežasčių, kurių mes pagrįstai negalime kontroliuoti.
D) Jūs suprantate ir sutinkate, kad bendra MEXC atsakomybė neviršys MEXC iš jūsų gautų paslaugų mokesčių.
Ši sutartis sudaryta anglų kalba. Nors šios sutarties vertimai į kitas kalbas gali būti prieinami, tokie vertimai gali būti neaktualūs ir (ar) neišsamūs. Atitinkamai sutinkate, kad bet kokio prieštaravimo tarp šios sutarties versijos anglų kalba ir bet kokių kitų jos vertimų atveju pirmenybė teikiama šios sutarties versijai anglų kalba.