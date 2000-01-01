MEXC MasterCard kortelė
Pateikime MEXC MasterCard kortelės paraišką ir papildykime ją jūsų kriptovaliutų likučiu
Taikymo taisyklės
Pasaulinis vartojimas
Naudokite jį pirkdami internetu visame pasaulyje
Papildykite savo kriptovaliutų likutį bet kuriuo metu
Sukurkite kortelę vos per 3 veiksmus
Pateikite paraišką internetu
Norėdami kreiptis dėl MasterCard kortelės internetu per MEXC svetainę, turite užpildyti išsamų KYC ir pateikti pasą bei asmens nuotrauką.
Suaktyvinti internete
Patvirtinus paraišką, MEXC MasterCard kortelę galite suaktyvinti internetu ir papildyti kortelę naudodami MEXC paskyrą.
Kortelė paruošta
Jūsų MEXC MasterCard kortelė jau aktyvuota. MEXC MasterCard kortelę galite naudoti vartojimui.
Privalumai
Paprastesnis
Pildykite paraišką internetu, nereikia jokio susitikimo.
Virtualiąja kortele galima naudotis iš karto.
Saugesnis
3D Secure (3DS) užtikrina jūsų operacijų saugumą.
Gaukite įspėjimus realiuoju laiku savo išmaniajame telefone apie kiekvieną operaciją ir visada žinokite savo lėšų srautą.
Patogesnis
Šia kortele galima apsipirkti internetu visame pasaulyje naudojantis „MasterCard“ tinklu.