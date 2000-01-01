MEXC likvidumo partnerystės programa
Tapkite pasaulinio efektyvių P2P prekiautojų tinklo, veikiančio MEXC platformoje, dalimi
Taikyti dabar
Išskirtinė programa aktyviems P2P prekiautojams
Skelbkite konkurencingus skelbimus, palaikykite rinkų likvidumą ir suteikite MEXC ekosistemai galimybę gauti garantuotas mėnesines premijas.
Plėskite savo P2P verslą kartu su mumis
Gaukite iki 1,000 USDT mėnesinį atlygį už likvidumo užtikrinimą MEXC P2P platformoje
Privalumai
Garantuoti mėnesiniai apdovanojimai
Būkite aktyvūs, skelbkite skelbimus ir užtikrinkite likvidumą konkurencingomis kainomis. Gaukite fiksuotus USDT mokėjimus kiekvieną mėnesį, pagrįstus jūsų rezultatais.
Padidintas matomumas
Gaukite prioritetinę vietą P2P rinkoje, kad padidintumėte užsakymų srautą ir išplėstumėte savo prekybos apimtis.
Specialus paskyros palaikymas
Dėl registracijos, ginčų sprendimo ir suasmeninto aptarnavimo tiesiogiai kreipkitės į regioninį MEXC atstovą.
Kaip užsidirbti pajamų
Būkite aktyvūs, užtikrinkite savo skelbimų konkurencingumą ir išlaikykite pastovius rezultatus, kad gautumėte didesnes išmokas
Padidinti aktyvumą
Būkite nuolat prisijungę, kad padidintumėte reklamos pasiekiamumą ir susidomėjimą.
Padidinkite skelbimų konkurencingumą
Siūlykite geresnes kainas, kad pritrauktumėte daugiau pirkėjų ir paskatintumėte prekybą.
Padidinti užduočių įvykdymo rodiklį
Siekdami pelnyti naudotojų pasitikėjimą, palaikykite greitą reagavimo laiką ir gerą aptarnavimą.
Kuo daugiau prisidedate, tuo daugiau uždirbate.
Galite uždirbti iki 1000 USDT per mėnesį, o galutinė atlygio suma priklauso nuo rinkos ir gali būti peržiūrima.
Kas gali teikti paraiškas?
Aktyvus P2P prekiautojas norite uždirbti stabilias mėnesines pajamas reguliariai skelbdami skelbimus
Prekybininkas kitoje biržoje siekiate geresnio matomumo ir paskatų
Individualus prekiautojas pasiruošęs tapti iš pirkėjo į teikėją ir pradėti uždirbti iš reklamos veiklos
Rinkos augimo partneris padėti naujiems naudotojams ir pritraukti natūralų srautą į mūsų P2P ekosistemą
Pasiruošę pradėti uždirbti su MEXC?
Pateikite paraišką tapti likvidumo partneriu
Kaip tai veikia?
1
Taikyti
Užpildykite paraiškos formą ir pridėkite prekybos veiklos įrodymą iš kitos platformos, įskaitant naujausius prekybos apimtis. Tai padeda mums įvertinti jūsų patirtį ir patikimumą.
Paraiška
2
Paraiškos peržiūra
Mūsų komanda kas savaitę peržiūri pateiktas paraiškas. Dėl programos apribojimų, siekiant užtikrinti atlygio tvarumą, kiekvienoje rinkoje priimamas tik tam tikras prekybininkų skaičius.
3
Priimti ir įtraukti
Paraiškos peržiūrimos kas savaitę. Siekiant išlaikyti programos vientisumą, dalyvavimas ribojamas iki tam tikro skaičiaus prekybininkų viename regione.
4
Pradėti uždirbti
Pradėkite reguliariai skelbti pardavimo skelbimus konkurencingomis kainomis, kad išlaikytumėte teisę gauti mėnesines likvidumo premijas.
Susipažinkite su MEXC likvidumo partnerių programa
Jei norite sužinoti daugiau, susisiekite tiesiogiai su atitinkamu MEXC atstovu.
Susisiekite su mumis