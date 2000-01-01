Greitas pirkimas
Suma
Jūs gausite
USDT
Orientacinė kaina:
Banko kortelė:
Pridėti kortelę
Prieš atlikdami mokėjimą susiekite debeto / kredito kortelę.
Suprantu
GERAI
Šiuo metu lankotės Fiat paslaugose, kurias teikia Oceanblue Fintech UAB. Spustelėjus "Pirkite dabar", patvirtinate, kad perskaitėte ir sutikote su Sąlygų taikymo nuostatosir Privatumo politikaOceanblue Fintech UAB
Kaip tai veikia?
  • Užbaikite išsamų KYC ir papildomą patvirtinimą
    Norėdami naudotis debeto / kredito kortelių paslaugomis, turite atlikti aukščiau nurodytus patvirtinimus
    KYC
  • Užbaigti kortelių susiejimą
    Naudodamiesi kredito ir (arba) debeto kortelių paslaugomis, prieš atlikdami operacijas pirmiausia turite susieti savo banko kortelę.
    Susieti dabar
  • Pateikite pasiūlymą
    Gaukite kotiruotes iš sistemos ir sekite prekybos procesą, kad atliktumėte sandorį
  • Sandoris baigtas
    Sveikiname su pavykusiu sandoriu. Dabar jau galite prekiauti ateities sandorių (Futures) rinkoje!
    Ateities sandoriai
DUK
T+N išėmimo limitas
Sužinokite daugiau
Jei turite klausimų, prašome pateikti OTC bilietas užklausą.