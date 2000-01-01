MEXC P2P prekybininkų programa

Prisijunkite prie pasaulinio geriausių P2P prekiautojų tinklo ir augdami mėgaukitės išskirtiniais privalumais.

Prekybininkų privalumai

Be 0 P2P prekybos mokesčių, skirtingų lygių prekybininkai gali mėgautis daugybe privalumų

Patvirtintas prekybininkas
Patvirtinta
Prime
Legacy
Turi specialų ženklelį
Prieiga prie prekybininko portalo
Integruokite prekybą per mūsų API
Patobulintos išmokos
BIZ prekybininkas
BIZ
Asmeninis avataras prekės ženklui
Maksimalus laukiančių užsakymų skaičius – 0
Aukšto prioriteto prekybininkų palaikymas
Įmokų reikalavimai skiriasi priklausomai nuo šalies / regiono, fiat valiutos ir vietos rizikos politikos.

Mes siūlome:

Prekybininkų portalas

Vykdykite savo P2P verslą kaip profesionalas – viskas vienoje vietoje. Naudokitės pažangiais įrankiais, kad galėtumėte valdyti skelbimus, stebėti užsakymus ir optimizuoti savo veiklos rezultatus.
Patvirtintas ženklelis

Sukurkite pasitikėjimą akimirksniu. Išsiskirkite su patvirtintu ženklu šalia savo prekės ženklo ir pritraukite daugiau vertingų pirkėjų.
Dedikuotas klientų aptarnavimas

Gaukite prioritetinę pagalbą visą parą. Mūsų specializuotas prekybos kanalas užtikrina, kad jums niekada neteks laukti, kai vyksta sandoris.

Privalumų palyginimas

Pateikite paraišką prisijungti prie MEXC P2P prekybininkų programos

Prieš galėdami naudotis prekybininkų įrankiais, matomumo privalumais ir pakopinėmis premijomis, turite atitikti šiuos pagrindinius reikalavimus.
SMS patvirtinimas
El. pašto patvirtinimas
Pažengęs KYC
Atitinkama P2P prekybos patirtis
Reikalingas patvirtinimas
Svarbus pranešimas: Paraiškos pateikimas negarantuoja patvirtinimo. Kiekviena paraiška peržiūrima atsižvelgiant į atitikties istoriją, prekybos elgseną ir platformos taisyklių laikymąsi. Vien minimalių kriterijų įvykdymas neužtikrina priėmimo. Paskyros, susijusios su sukčiavimu, fiktyviomis operacijomis ar politikos pažeidimais , bus nedelsiant diskvalifikuotos. Peržiūros laikas: Paraiškos paprastai apdorojamos per 7 darbo dienas. Įsitikinkite, kad jūsų el. pašto ir programėlės pranešimai yra įjungti, kad galėtumėte gauti naujienas.

DUK

Kodėl norint gauti prekybininko statusą turiu atlikti pažangųjį KYC patvirtinimą?

Siekiant palaikyti saugią ir reikalavimus atitinkančią prekybos aplinką, visi MEXC P2P prekybininkai privalo atlikti išplėstinį KYC patvirtinimą. Tai užtikrina pasitikėjimą, skaidrumą ir saugią patirtį tiek prekybininkams, tiek pirkėjams.