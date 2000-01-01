MEXC P2P prekybininkų programa
Prisijunkite prie pasaulinio geriausių P2P prekiautojų tinklo ir augdami mėgaukitės išskirtiniais privalumais.
Be 0 P2P prekybos mokesčių, skirtingų lygių prekybininkai gali mėgautis daugybe privalumų
Prekybininkų portalasVykdykite savo P2P verslą kaip profesionalas – viskas vienoje vietoje. Naudokitės pažangiais įrankiais, kad galėtumėte valdyti skelbimus, stebėti užsakymus ir optimizuoti savo veiklos rezultatus.
Patvirtintas ženklelisSukurkite pasitikėjimą akimirksniu. Išsiskirkite su patvirtintu ženklu šalia savo prekės ženklo ir pritraukite daugiau vertingų pirkėjų.
Dedikuotas klientų aptarnavimasGaukite prioritetinę pagalbą visą parą. Mūsų specializuotas prekybos kanalas užtikrina, kad jums niekada neteks laukti, kai vyksta sandoris.