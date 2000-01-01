100 didžiausi naudotojai pagal sukauptą 6,666 USDTindėlių dalį
Pakvieskite draugus padėti(10 % jūsų pakviestųjų įmokų sumos bus įskaičiuota į jūsų reitingų lentelės rezultatą)Rekomendacijų istorija
Galimi papildomi apdovanojimaiUždirbkite 0 USDT už kiekvieną pakviestąjį, o maksimali suma gali siekti iki 0 USDT.
Įvykio taisyklės
1.Su laimėtojais susisieksime el. paštu, kad gautume pristatymo informaciją
2.Tinkamumas bus patikrintas pasibaigus renginiui. Naudotojai, kurie neatitinka vietos reikalavimų, neturės teisės į premijas.
3.Šiam renginiui gali būti taikomi tik banko kortelėmis / kredito kortelėmis, bankiniais pervedimais arba Fiat įnašų funkcijomis atlikti įnašai.
4.Nauji naudotojai yra tie, kurie pirmą kartą užsiregistravo MEXC po renginio pradžios.
5.Galiojančių pakviestųjų indėlių sumos, padarytos naudojant banko korteles / kredito korteles, banko pavedimus arba Fiat įnašų funkcijas, bus konvertuojamos į atitinkamą USDT vertę įnašo metu ir įskaičiuojamos į pirmaujančiųjų sąrašą.
6.MEXC griežtai peržiūrės visus naudotojus. Bet koks techninių metodų, tokių kaip scenarijai, robotai, pakartotiniai veiksmai arba paskyros registravimo ar veiklos automatizavimas, naudojimas bus nedelsiant diskvalifikuotas. Ši taisyklė taikoma net jei netinkami metodai naudojami tik tam tikruose registracijos ar dalyvavimo etapuose. Be to, naudotojai, užsiimantys klaidinančia SEO veikla, ypač naudojant tokius raktinius žodžius kaip „MEXC Pirkti“, „MEXC prisijungimas“, „MEXC oficialus“ arba „MEXC OTC“, taip pat bus diskvalifikuoti iš renginio.
7.Šios taisyklės įsigalios . MEXC pasilieka teisę peržiūrėti įvykio sąlygas ir imtis reikiamų veiksmų, įskaitant veiksmus prieš naudotojus ir jų turtą, jei jie elgiasi piktybiškai arba netinkamai naudoja platformą.
8.Visi dalyviai turi griežtai laikytis MEXC paslaugų teikimo sąlygų. MEXC pasilieka teisę diskvalifikuoti bet kurį naudotoją, kuris renginio metu elgiasi nesąžiningai arba piktnaudžiauja, įskaitant kelių paskyrų registravimą arba bet kokią kitą veiklą, susijusią su neteisėtais arba nesąžiningais tikslais.
9.MEXC pasilieka galutines šių sąlygų aiškinimo teises. Atkreipkite dėmesį, kad šios sąlygos gali būti peržiūrėtos arba renginys gali būti atšauktas be išankstinio įspėjimo. Būkite informuoti ir reguliariai tikrinkite šių sąlygų atnaujinimus bei informaciją apie renginį.
10.Šios sąlygos yra neatskiriama MEXC naudotojo sutarties ir privatumo politikos dalis. Esant prieštaravimams tarp šių sąlygų ir MEXC naudotojo sutarties arba privatumo politikos, šios sąlygos yra viršesnės.