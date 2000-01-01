1.Šis įvykis skirtas tik naudotojams, kurie atliko KYC patvirtinimą. Savo patvirtinimo būseną galite patikrinti čia.
2.Tinkamumas bus patikrintas pasibaigus renginiui. Naudotojai, kurie neatitinka vietos reikalavimų, neturės teisės į premijas.
3.Įvykyje galioja tik banko arba kredito kortelėmis atlikti įnašai.
4.MEXC griežtai peržiūrės visus naudotojus. Bet koks techninių metodų, tokių kaip scenarijai, robotai, pakartotiniai veiksmai arba paskyros registravimo ar veiklos automatizavimas, naudojimas bus nedelsiant diskvalifikuotas. Ši taisyklė taikoma net jei netinkami metodai naudojami tik tam tikruose registracijos ar dalyvavimo etapuose. Be to, naudotojai, užsiimantys klaidinančia SEO veikla, ypač naudojant tokius raktinius žodžius kaip „MEXC Pirkti“, „MEXC prisijungimas“, „MEXC oficialus“ arba „MEXC OTC“, taip pat bus diskvalifikuoti iš renginio.
5.Šios taisyklės įsigalios . MEXC pasilieka teisę peržiūrėti įvykio sąlygas ir imtis reikiamų veiksmų, įskaitant veiksmus prieš naudotojus ir jų turtą, jei jie elgiasi piktybiškai arba netinkamai naudoja platformą.
6.Apdovanojimai bus išmokėti per 7 darbo dienas po kiekvieno renginio ciklo pabaigos ir priskirti pagal galutinius reitingus.
7.Visi dalyviai turi griežtai laikytis MEXC paslaugų teikimo sąlygų. MEXC pasilieka teisę diskvalifikuoti bet kurį naudotoją, kuris renginio metu elgiasi nesąžiningai arba piktnaudžiauja, įskaitant kelių paskyrų registravimą arba bet kokią kitą veiklą, susijusią su neteisėtais arba nesąžiningais tikslais.
8.MEXC pasilieka galutines šių sąlygų aiškinimo teises. Atkreipkite dėmesį, kad šios sąlygos gali būti peržiūrėtos arba renginys gali būti atšauktas be išankstinio įspėjimo. Būkite informuoti ir reguliariai tikrinkite šių sąlygų atnaujinimus bei informaciją apie renginį.
9.Šios sąlygos yra neatskiriama MEXC naudotojo sutarties ir privatumo politikos dalis. Esant prieštaravimams tarp šių sąlygų ir MEXC naudotojo sutarties arba privatumo politikos, šios sąlygos yra viršesnės.