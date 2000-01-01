Sėkmingai atlikus įmoką, gaukite lygiavertės vertės ateities sandorių poziciją.
Kreditinė / debetinė kortelė
Fiat indėlis
Banko pavedimas
Gaukite ateities sandorių premiją ir atidarykite poziciją
Atlikę mokėjimą, gaukite Ateities sandorių premiją ir atidarykite poziciją. Galite pasirinkti prekybos porą ir kryptį.
Įvykio taisyklės
Atlygio paskirstymo taisyklės
• Tinkami tik fiat indėliai, atlikti kreditine / debetine kortele, banko pavedimu arba fiat indėliu. Trečiųjų šalių mokėjimai ir vidiniai pavedimai nepalaikomi.
• Atlygiai bus konvertuojami į USDT pagal USDT ekvivalentą pavedimo įvykdymo metu (ne pavedimo pateikimo metu).
• Atlygio paskirstymas baigsis: ()
• Norint dalyvauti įvykyje, minimali pavedimo suma turi būti didesnė nei 100 USDT.
• Norint gauti atlygį, turi būti įvykdyta minimali ateities sandorių pavedimo suma Jei šis reikalavimas nebus įvykdytas, pretenzijos bus atmestos.
• Atsiėmę premiją, naudotojai gauna 2 % įmokos dydžio premiją (iki 500 USDT), kuri automatiškai atidarys poziciją izoliuotos maržos režimu rinkos kaina vienoje iš šešių USDT-M ateities sandorių porų.
• Naudotojai, turintys atviras pozicijas arba laukiančius pavedimus toje pačioje poroje, negali pretenduoti į premiją. Prieš pateikdami paraišką, patikrinkite savo ateities sandorių piniginę.
Ateities sandorių Airdrop pozicijų naudojimo taisyklės
1.Įvykio puslapyje pareikškite pretenziją į ateities sandorių poziciją, tada eikite į ateities sandorių prekybos puslapį, kad ją nedelsdami peržiūrėtumėte.
2.Naudotojai gali pridėti maržą prie pozicijos airdrop, kad padidintų potencialų pelną, nustatyti TP/SL pavedimus arba uždaryti poziciją. Jei po uždarymo jūsų pozicija išparduodama grynaisiais pinigais (PNL) generuoja pelną, realizuota PNL bus įskaityta į vartotojo ateities sandorių sąskaitą, o likusi marža iš išparduodamos grynaisiais pinigais bus automatiškai anuliuota. Jei airdrop pozicija patiria nuostolį (nepridedant maržos), maksimalus nuostolis apsiriboja pačia airdrop pozicija. Daugiau informacijos rasite oficialiose gairėse./lt-LT/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Patvirtinimo taisyklės
1. Naudotojai turi įmokėti lėšas naudodami savo mokėjimo būdą. Jei įmokas pervedate banko pavedimu, įsitikinkite, kad teisingai įvestas nuorodos kodas.
2. „MEXC“ taiko griežtas visų naudotojų tikrinimo procedūras. Bet koks techninių manipuliacijų naudojimas, įskaitant, bet neapsiribojant, elektroninius scenarijus, robotus, pasikartojančias operacijas ar automatinę paskyros registraciją, bus nedelsiant diskvalifikuojamas. Ši politika taikoma griežtai, net jei tokie metodai taikomi tik tam tikruose registracijos ar dalyvavimo etapuose. Be to, naudotojai, pripažinti kaip užsiimantys klaidinančia SEO veikla, ypač naudojant tokius raktinius žodžius kaip „MEXC Pirkimas“, „MEXC prisijungimas“, „MEXC oficialus“ arba „MEXC OTC“, taip pat bus diskvalifikuoti iš įvykio.
3. MEXC pasilieka teisę aiškinti galutines šio įvykio sąlygas ir imtis atitinkamų veiksmų prieš piktybinę veiklą ar piktnaudžiavimą platforma.
4. Visi dalyvaujantys naudotojai turi griežtai laikytis MEXC paslaugų teikimo sąlygų. MEXC pasilieka teisę diskvalifikuoti bet kurį naudotoją, kuris įvykio metu užsiima nesąžininga veikla arba piktnaudžiauja, įskaitant kelių paskyrų registravimą arba bet kokią kitą veiklą, susijusią su neteisėtais arba nesąžiningais tikslais.
5. MEXC pasilieka teisę galutinai aiškinti šias sąlygas. Atkreipkite dėmesį, kad šios sąlygos gali būti peržiūrėtos arba įvykis gali būti atšauktas be išankstinio įspėjimo. Naudotojai raginami nuolat sekti naujausias įvykio sąlygas.
6. Šios sąlygos yra neatskiriama MEXC naudotojo sutarties ir privatumo politikos dalis. Bet kokio prieštaravimo atveju pirmenybė teikiama šioms sąlygoms.